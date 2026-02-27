孙燕姿全新单曲化身太空人传递自我疗愈力量 为2026巡演暖身启航 

「天后」孙燕姿的《就在日落以后》巡回演唱会将于2026年继续盛大展开！自3月起跑，将陆续唱响各大城市。面对全新场次与舞台规模的前置准备，燕姿与团队反复推敲节目结构、视觉调度与音乐层次，力求为即将演出的内容寻找更精准的节奏与重心。

燕姿开年单曲惊喜登场

正当大家引颈期盼之际，燕姿率先带来2026年华语乐坛开年强势单曲《飞瀑而下》。作品于今日全面上线，单曲封面中，燕姿化身身处无重力宇宙的太空人。她有感而发地分享：「《飞瀑而下》这首歌形容一种最冲动却又最平静的感觉，好似答案清晰明亮。它在告诉我们，经历那么多无形的或许、如果、分叉的结果，我们切记所有曾经给过自己的微笑与希望。而不管这些勇气来自于自己、他人还是某一天遇见的陌生人，我们最后在失速的边界里，拥抱起自己。」这首歌最终抵达的，并非被他人拯救的时刻，而是一种恍然明白：「原来，一直能接住自己的，正是自己。」

《飞瀑而下》音乐编制气势磅礴

编曲中，宏伟壮阔的空间声响在音乐结构上尽显庄严动人，游走于颗粒噪讯与平流声场之间。在流行摇滚的骨架中，Martin Tang收敛却极具张力的电吉他频率，如同失速喷流的彗星，在音场中划出轨迹。创作与制作过程中，她与多年好友陈蔚甄的合作展现出流畅的默契；首度携手的新加坡创作歌手文慧如，一直以孙燕姿为音乐道路的启蒙，其词曲以高完成度回应这次合作，从仰望到并肩，也让歌曲在理性结构与情感感受之间，成为深层而自然的合作共振。

孙燕姿新歌冷静姿态展开

歌曲以近乎冷静的姿态展开，失速、下坠、失重，这些意象并未指向崩塌，而是一种清楚知道自己正在往哪里去的过程。当重心不再牢牢站定，当一切暂时失序，她仍选择相信自己不会粉碎。作为孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会即将再次启动前的重要序章，《飞瀑而下》为今年即将展开的香港、苏州、吉隆坡、台北等场次，定调一个奋不顾身的完美起点。