Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孙燕姿全新单曲化身太空人传递自我疗愈力量 为2026巡演暖身启航 

影视圈
更新时间：18:15 2026-02-27 HKT
发布时间：18:15 2026-02-27 HKT

「天后」孙燕姿的《就在日落以后》巡回演唱会将于2026年继续盛大展开！自3月起跑，将陆续唱响各大城市。面对全新场次与舞台规模的前置准备，燕姿与团队反复推敲节目结构、视觉调度与音乐层次，力求为即将演出的内容寻找更精准的节奏与重心。

燕姿开年单曲惊喜登场

正当大家引颈期盼之际，燕姿率先带来2026年华语乐坛开年强势单曲《飞瀑而下》。作品于今日全面上线，单曲封面中，燕姿化身身处无重力宇宙的太空人。她有感而发地分享：「《飞瀑而下》这首歌形容一种最冲动却又最平静的感觉，好似答案清晰明亮。它在告诉我们，经历那么多无形的或许、如果、分叉的结果，我们切记所有曾经给过自己的微笑与希望。而不管这些勇气来自于自己、他人还是某一天遇见的陌生人，我们最后在失速的边界里，拥抱起自己。」这首歌最终抵达的，并非被他人拯救的时刻，而是一种恍然明白：「原来，一直能接住自己的，正是自己。」

《飞瀑而下》音乐编制气势磅礴 

编曲中，宏伟壮阔的空间声响在音乐结构上尽显庄严动人，游走于颗粒噪讯与平流声场之间。在流行摇滚的骨架中，Martin Tang收敛却极具张力的电吉他频率，如同失速喷流的彗星，在音场中划出轨迹。创作与制作过程中，她与多年好友陈蔚甄的合作展现出流畅的默契；首度携手的新加坡创作歌手文慧如，一直以孙燕姿为音乐道路的启蒙，其词曲以高完成度回应这次合作，从仰望到并肩，也让歌曲在理性结构与情感感受之间，成为深层而自然的合作共振。

孙燕姿新歌冷静姿态展开 

歌曲以近乎冷静的姿态展开，失速、下坠、失重，这些意象并未指向崩塌，而是一种清楚知道自己正在往哪里去的过程。当重心不再牢牢站定，当一切暂时失序，她仍选择相信自己不会粉碎。作为孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会即将再次启动前的重要序章，《飞瀑而下》为今年即将展开的香港、苏州、吉隆坡、台北等场次，定调一个奋不顾身的完美起点。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
6小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT