卧底娇娃丨罗毓仪女警look变少年警讯？ 被妈妈嘲似幼稚园毕业生 156cm身高疑报大数

影视圈
更新时间：17:30 2026-02-27 HKT
发布时间：17:30 2026-02-27 HKT

由马贯东、张曦雯、陈滢和罗毓仪演出的TVB剧集《卧底娇娃》目前正在热播中，饰演女警「童小茹」的罗毓仪（Yuki），连日来亦因身高问题引发热议，「童小茹」罗毓仪在剧中有一幕与「沈佳琪」张曦雯（Kelly）并排而行，由于张曦雯拥有175cm身高，与罗毓仪形成「最强身高反差萌」，更有网民留言质疑罗毓仪的156cm身高「报大数」，并指罗毓仪「真人肯定150cm都冇。」

罗毓仪遭网民笑封「少年警讯」

今次是罗毓仪首次披上警服饰演女警，罗毓仪第一场第一集大玩「彩蛋回忆杀」，加插经典卧底剧集《使徒行者》的精彩片段，而对做卧底及查案充满憧憬的罗毓仪，不但以「女版福尔摩斯」造型亮相，再配以cute到爆炸的粉红猫耳朵、及把玩纸张时的「猫咪式出爪」，可爱度爆晒灯。由于「童小茹」是军装女警，罗毓仪不时会以军装亮相，配以天真笑容加上小朋友身高，整个造型极有「反差萌」，遭网民笑封「少年警讯」。

罗毓仪等足4年终可做警察

对于今次演出，罗毓仪兴奋地说：「其实我等咗呢个角色，已经等咗4年嘅时间。好记得初初系训练班出嚟嘅同学仔都有试过着军装警察，但唯独系我系未试过。我永远都系做一啲嘅角色系畀警察救，从来未做过正义嘅伙伴。」当罗毓仪兴致勃勃地将自己的警察造型照分享给妈妈时，却被形容为「好似幼稚园毕业生」，令她哭笑不得。为了应付剧中大量的动作场面，罗毓仪特意学习泰拳和踢腿，但她也幽默地自嘲道：「不过碍于我只脚比较短，踢得高极有限，哈哈！」 ， 但仍有网民接质疑「为甚么身体那么矮，还可以做警察？」，更有网民长篇大论批评：「不要乱乱侮辱做警察的规则！女警的身高有一定的要求！这个女的完全不可能进得了警部或者是考试！你们做拍戏的，不要因为要拍戏而拍戏！也拿点专业的知识出来啰！」。

罗毓仪被网民质疑「报大数」

据警务处最新资料显示，警队早于2023年5月5日起已经调整入职要求，包括女性投考人不再受限于过往的152厘米（1.52米）最低身高和体重（如过往42kg）限制。警队同时取消了「不配戴矫视工具的视觉敏锐度测试」，即是投考者日后可以在戴眼镜或者戴隐形眼镜的情况下接受上述测试，通过者即视为符合视力要求。至于色觉测试的要求，则维持不变。对于网民质疑「报大数」的疑团，罗毓仪公开留言回应，高EQ大方地说：「咁你就要快啲嚟我哋《卧底娇娃》宣传，证实吓我有冇150。」

