MC孖Gareth.T首合唱《金童子》变身舞王 大赞汤令山系「最佳导演」︰好快拍完收工

Gareth.T（汤令山）与MC（张天赋）首度合体推出新歌《金童子》，曲风以60年代复古的doo-wop／Motown音乐为灵感，把经典灵魂乐旋律与现代节奏融合，编曲采用电钢琴、结他、钢琴及充满律动感的鼓点，营造出既怀旧又充满动感的氛围。问到今次合作的契机，Gareth鬼马表示：「系你哋（华纳同事）！你哋叫我同MC出首歌，整完啦我哋首歌，拍埋MV啦！」他坦言歌词是Wyman（黄伟文）自上年各颁奖礼后，有感而发创作的，至于作曲灵感，Gareth风趣说︰「瞓觉起身谂到！」

Gareth.T、MC向60年代歌曲及MV致敬

MV向60年代歌曲MV致敬，两位「华纳舞王」穿上一身踢死兔加上沙尘十足的舞步，MV结尾围圈跳舞场面，配埋「Woo Woo Woo 闪爆你」ad-lib，玩味十足！问到跳舞部分是否身兼MV导演的Gareth所要求？他立即指着MC说：「好似系你问我㗎㖞！」MC回应：「因为一开头Gareth话畀我听，舞台会有咩灯光，会系一个点样嘅场地，我就提议不如跳埋舞啦！点知就认真咗……咁……咪跳舞啰！」他们互笠高帽，大赞对方舞技有120分！MC大赞Gareth是他合作过最好的导演，「拍过咁多（MV）导演，佢系最好嘅，因为快收工，又轻松！所有嘢都准备充足，成件事好有型！」