Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星二代吴费曼近况曝光 吴镇宇风头不敌儿子 Feynman长发圆润高大身驱更胜从前

影视圈
更新时间：12:00 2026-02-27 HKT
发布时间：12:00 2026-02-27 HKT

入行逾40年的金马影帝吴镇宇近年转战内地，综艺、电影双线齐发，年届64的吴镇宇越老越有型，多年来依然深受欢迎，昨晚（26日）吴镇宇一家三口出席经理人公司的团拜活动，同场还有钱嘉乐、汤盈盈和妈妈、米雪和余慕莲等人，席间吴镇宇罕有地大开金口，先独唱《笑看风云》，接着与钱嘉乐合唱《友情岁月》，两大《古惑仔》的经典人物难得合体，勾起不少回忆。

吴镇宇风头依然不敌儿子吴费曼

不过吴镇宇的风头依然不敌儿子吴费曼（Feynman），在2014年吴镇宇父子档参加真人骚《爸爸去哪儿2》而大受欢迎， 儿子吴费曼多年来受到网民关注，今年已经18岁的吴费曼依旧留有一把长发，比爸爸还要高出半个头，身形向来圆润的吴费曼曾有一段时间努力操FIT，略见成绩，但今次再度现身，似乎打回原形。

相关阅读：吴镇宇老婆王丽萍罕曝光  54岁身材惊人跟儿子像两姊弟  结婚逾廿年养尊处优冇煮过饭

吴费曼仍会陪父母出席活动

有份出席团拜的资深传媒人汪曼玲昨日在社交平台贴上多张相片并说：「Helen公司春茗，筵开六桌。既有奖品、又有现金抽奖。吴镇宇赞助10000、米雪#余毛都抽到1000，皆大欢喜。吴镇宇更大开金口唱《笑看风云》，与钱嘉乐又合唱《友情岁月》，大家拍烂手掌！」但吴镇宇的风头依然不过儿子吴费曼，今年18岁的吴费曼与父母感情很好，至今仍会陪父母出席活动，身形高大的吴费曼依旧留有一把长发，似十足年时青时代的吴镇宇，而且比爸爸更加有性格，他曾因为不甘外貌被批评而留言：「如果不喜欢现在的我可以离开。不用尝试杀掉现在的我，为了你们理想中的我。谢谢大家的评价，但还是别浪费口水在我这个废人上了。我的微博没有意见箱。」

吴费曼曾因身心疲累退出微博

吴费曼试过称为「我精神上与肉体上有点累了，没有了想发微博的动力。我本身也是有病」而退出微博，其后再度现身，但只属有限度发文，去年17岁生日前夕，吴费曼突然在微博留言：「为我停滞不前却又忍不住流逝的两年感到哀伤。八月即将离去，但我们是否在九月能拥有同样灿烂的色彩。解答非常简单，不会的。因为你无法再一次复刻自己曾经经历过的那些美好，只能够寻找下一个。美好的事物都不可能永久，甚至回忆起来都可能是虚假的。不要为过去的美好而停留，也不要为失去的人而哭泣。虽然仍有人困在原地等待重来，但最后受伤的仍是你。时间会一直流逝，我们也是。」当时曾有人留言指：「你爸比怎么感觉老了？」吴费曼亦有回应：「因为时间不停，人都会老。」

相关阅读：吴镇宇16岁儿子遭网络欺凌  自称废人社交网68字强烈控诉  发恐怖诡异相意有所指？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
23小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
16小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
6小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
18小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
16小时前
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
影视圈
19小时前