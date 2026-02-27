星二代吴费曼近况曝光 吴镇宇风头不敌儿子 Feynman长发圆润高大身驱更胜从前

入行逾40年的金马影帝吴镇宇近年转战内地，综艺、电影双线齐发，年届64的吴镇宇越老越有型，多年来依然深受欢迎，昨晚（26日）吴镇宇一家三口出席经理人公司的团拜活动，同场还有钱嘉乐、汤盈盈和妈妈、米雪和余慕莲等人，席间吴镇宇罕有地大开金口，先独唱《笑看风云》，接着与钱嘉乐合唱《友情岁月》，两大《古惑仔》的经典人物难得合体，勾起不少回忆。

吴镇宇风头依然不敌儿子吴费曼

不过吴镇宇的风头依然不敌儿子吴费曼（Feynman），在2014年吴镇宇父子档参加真人骚《爸爸去哪儿2》而大受欢迎， 儿子吴费曼多年来受到网民关注，今年已经18岁的吴费曼依旧留有一把长发，比爸爸还要高出半个头，身形向来圆润的吴费曼曾有一段时间努力操FIT，略见成绩，但今次再度现身，似乎打回原形。

吴费曼仍会陪父母出席活动

有份出席团拜的资深传媒人汪曼玲昨日在社交平台贴上多张相片并说：「Helen公司春茗，筵开六桌。既有奖品、又有现金抽奖。吴镇宇赞助10000、米雪#余毛都抽到1000，皆大欢喜。吴镇宇更大开金口唱《笑看风云》，与钱嘉乐又合唱《友情岁月》，大家拍烂手掌！」但吴镇宇的风头依然不过儿子吴费曼，今年18岁的吴费曼与父母感情很好，至今仍会陪父母出席活动，身形高大的吴费曼依旧留有一把长发，似十足年时青时代的吴镇宇，而且比爸爸更加有性格，他曾因为不甘外貌被批评而留言：「如果不喜欢现在的我可以离开。不用尝试杀掉现在的我，为了你们理想中的我。谢谢大家的评价，但还是别浪费口水在我这个废人上了。我的微博没有意见箱。」

吴费曼曾因身心疲累退出微博

吴费曼试过称为「我精神上与肉体上有点累了，没有了想发微博的动力。我本身也是有病」而退出微博，其后再度现身，但只属有限度发文，去年17岁生日前夕，吴费曼突然在微博留言：「为我停滞不前却又忍不住流逝的两年感到哀伤。八月即将离去，但我们是否在九月能拥有同样灿烂的色彩。解答非常简单，不会的。因为你无法再一次复刻自己曾经经历过的那些美好，只能够寻找下一个。美好的事物都不可能永久，甚至回忆起来都可能是虚假的。不要为过去的美好而停留，也不要为失去的人而哭泣。虽然仍有人困在原地等待重来，但最后受伤的仍是你。时间会一直流逝，我们也是。」当时曾有人留言指：「你爸比怎么感觉老了？」吴费曼亦有回应：「因为时间不停，人都会老。」

