翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫

雪梨近日接受好友翁静晶YouTube频道「危险人物2.0」访问，大谈年轻往事。翁静晶直言，觉得自己与雪梨的人生经历相似，席间她们更分享有否后悔年少时恋上刘家良、徐少强。翁静晶甚少认为刘家良、徐少强这些成熟男人，与当年未成年的她们发展出男女感情前，应该对她们作出正确的教导。翁静晶说：「如果以而家角度睇，佢哋系大人，我哋系细路仔，佢哋系唔应该咁样嚟攞我哋著数。就算我哋有几钟意你，𠮶个情况你系应该拒绝我哋。」雪梨在旁表示非常认同，认为即使两情相悦都应该未成年的一方长大才开始拍拖。

翁静晶曾目击徐少强出轨

节目中，翁静晶忆述，当年雪梨刚诞下女儿不久，她有一次在喜宴上忍不住告知雪梨，亲眼目睹其当时的伴侣徐少强与另一个女人在一起。性格直率的翁静晶坦言自己忍不住秘密，即便可能会破坏关系，仍选择告知好友真相。

对此，雪梨平静地回应：「我记得」，但她强调，自己的决定与徐少强分手，并非基于翁静晶告密，而是她亲自寻求真相的结果。雪梨表示，自己是个不会听人讲，只会看证据的人，最终的感情抉择与翁静晶的提醒无关，但也由此可见二人当年的深厚情谊。

翁静晶雪梨感叹太早生子被困住

翁静晶与雪梨都曾在花样年华，与比自己年长许多的男士相恋，并迅速诞下子女。她们坦言，一旦有了孩子，就像进入了一个走不出的局，人生轨迹从此被锁定。翁静晶更将这种情况比作电影《Lolita》，形容当时年纪尚轻的她们，面对年长男性的追求，即使一开始想逃也逃不掉，对方总有办法让妳留下。雪梨亦感叹，当年的自己就像一只小绵羊，懵懂地走进了复杂的感情世界。雪梨表示曾多次提出分手，都被徐少强挽回，「我冇识到其他男人，我系话『唔好喇，我哋分手啦』，系佢话唔好，喺返埋一齐啦！」翁静晶亦以自身经历分享，男方多会表现出可怜一面求复合，她更透露当年妈妈其实曾想「拯救」她，无奈她当局者迷，更因此一度与妈妈关系非常差。

雪梨无悔恋上徐少强

徐少强当年出轨导致与雪梨的关系破裂，但雪梨表示从未后悔恋上徐少强。雪梨认为这些经历塑造了今天的自己，让她学会了在逆境中成长，更训练出坚韧的耐性。相反，翁静晶却坦言自己感到后悔，并时常反思如果走了另一条路，人生是否会更好。她直言，自己是这个世界上的超级反面教材，奉劝大家千万别学我。翁静晶亦庆幸自己有再进修，成为律师开创了另一片天。

翁静晶再婚变幸福少奶：

《A计划》黄曼凝曾向雪梨道歉

除了分享自身经历，翁静晶与雪梨也忆起一段尘封的往事，揭示了娱乐圈的黑暗面。翁静晶提及，在八、九十年代，她们与《A计划》女主角黄曼凝等人份属好友，经常结伴玩乐。

然而，黄曼凝之后的人生却遭遇巨变。翁静晶透露，黄曼凝当时为倾谈工作北上，却不幸遇到很大的「灾难」，事件涉及暴力。翁静晶形容，当时的娱乐圈大哥们会强迫女星做一些事，而性格刚烈的黄曼凝选择反抗到底。事件发生后，翁静晶与一众好姊妹马上团结起来，陪伴并保护黄曼凝，最终她只拍了一部《A计划》便息影。

雪梨成为黄曼凝「媒人」

翁静晶与雪梨更谈及黄曼凝的去向，表示当年黄曼凝曾与林伟健拍拖，黄曼凝当年十足野蛮女友，后来林伟健渐渐成长，大爆二人分手并不和平。雪梨表示，后来黄曼凝与幕后人及学者卢伟力结了婚，「佢嫁咗畀我之前个未婚夫（卢伟力），佢仲同我讲唔好意思添，我话有咩好意思啫……未婚夫即系未结婚啦！」雪梨透露，自己无意间做了二人「媒人」，她说：「因为我，佢哋当年成日见面，咁我同我未婚夫闹翻咗，佢哋就自然喺埋咗一齐。」

