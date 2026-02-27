Jessica C.跟丈夫靶场甜蜜放闪 穿贴身运动衫尽显天赋身材 千禧年代男神担任星级导师

现年37岁的混血名模Jessica C.，跟动作影星安志杰结婚8年，婚后甚为恩爱，至今育有一子一女，一家人在美国居住。Jessica C.淡出幕前后，一直负责相夫教子，揾钱重任全部交给丈夫，喜爱射击活动的安志杰，不时都会偕同圈中好友一起练枪，近日更预埋太太Jessica C.及他的妈妈，台湾女星金燕，一起到靶场练习，更让人意想不到是由型男吴彦祖担任星级教练，网民纷纷表示「同人唔同命」，甚为羡慕。

Jessica C.成为人母身材更火辣

Jessica C.的惹火身材一直为人津津乐道，尤其是夸张的「警钟胸」，至今仍是港人的集体回忆，只是她的星运平平，最为人熟悉的电影只有《热浪球爱战》及《辣警霸王王花》，直至2017年跟安志杰结婚，二人育有一子一女，Jessica C.虽然已为人母，但身材完全未有走样，反而更加火辣，鬼妹仔性格的她，经常在ig分享自己的比坚尼靓相，请男士们眼睛吃冰淇淋。

吴彦祖担任星级教练

安志杰是圈中出名的「爱妻号」，多次被拍到一家四口逛街及去主题公园，但近日二人的家庭活动，却没有预一对子女，反而带上了安志杰的妈妈，台湾女星金燕，原来他们是去了靶场玩「实用射击」，该项竞技射击运动，使用枪械包括手枪、步枪、散弹枪等，现场除了Jessica C.跟丈夫安志杰射靶外，更请得星级教练出手，竟然是千禧年代男神吴彦祖，亲身指导Jessica C.的揸枪姿势，教学得非常认真，至于Jessica C.能否青出于蓝，就要拭目以待。

Jessica C.跟安志杰育有一对子女

Jessica C.与年长11年的安志杰于2014年大方认爱，翌年宣布获男友求婚成功，当时她已怀孕3个月，大女Tessa在2016年出世。Jessica C.与安志杰于2017年到美国夏威夷举行婚礼，同年12月再宣布陀第二胎，细仔Elvis于2018年出世，凑成一个「好」字，生活幸福美满。

