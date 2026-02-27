何鸿燊两房女儿罕有同框！何超琼获何超盈母女拜年 与姨甥女合照细节证关系好

已故澳门赌王何鸿燊家族成员的动向一向备受关注。梁安琪所生的四房长女何超盈自与哈佛学霸老公辛奇隆发展姊弟恋，生活变得低调，二人于2019年举行盛大婚礼掀起一时热话。何超盈婚后诞下女儿「荷包蛋」，不时在社交平台分享家庭生活，早前更因成功瘦身，重回颜值巅峰而获赞无数。日前，她罕有地分享了与二房大家姐何超琼的合照，温馨画面引发网民热议。

何超盈何超琼罕有合照温馨拜年

农历新年期间，何超盈在小红书上发布了一则温馨的帖子，写道：「和蛋姐和家姐松弛过新年」，并分享了多张照片。照片中，何超盈与女儿「荷包蛋」辛千觅（Audrey），以及鲜有同框的二房家姐何超琼亲密合影。

从照片可见，何超琼与「荷包蛋」都穿上了黑白格的「亲子装」，显得格外有爱和默契。何超琼这位商界女强人，在姨甥女面前也流露出温柔慈爱的一面，时而将「荷包蛋」搂在怀中，时而与她一同玩乐，气氛轻松融洽。其中一张照片更是何超琼抱著一个写满「福」字的疑似礼物，与「荷包蛋」笑对镜头，豪门家族的温情满溢。

何超盈走出社恐状态大勇

何超盈自2019年与哈佛学霸辛奇隆结婚并诞下女儿后，生活重心转向家庭。她曾在怀孕期间体重飙升，但凭借惊人毅力，近年成功减肥，恢复了产前的纤细身材，时尚品味也备受称赞。

然而，在光鲜亮丽的背后，何超盈曾坦言自己有「社交恐惧症」，面对人群会感到焦虑。因此何超盈这次分享近照，让外界窥见已故赌王家族内部难得的温馨一幕，不少网民都表示好难得。

何鸿燊孙女颜值掀热议？