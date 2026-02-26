Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37岁「亿万人妻」三亚旅游 坐湿石挑战高难度拍照 意外跣脚险上下失守

影视圈
更新时间：23:00 2026-02-26 HKT
发布时间：23:00 2026-02-26 HKT

现年37岁的文咏珊，早年曾担任「𡃁模」，跟周秀娜、Angelababy等齐名，有样有身材的她，拍过不少脍炙人口的电影，至2015年北上发展，更凭电影《消失的她》，成为亿万票房女星。文咏珊于2019年跟相恋5年的富三代金融才俊吴启楠结婚，去年宣布诞下BB但未有透露性别，可谓事业家庭两得意。近日文咏册分享了在三亚拍摄的数张靓相，有吊带薄纱长裙、黑色波点短裙，而其中一张靓相要她蹲坐在石头上拍摄，更因石头湿滑跣脚而险泄春光，上下失守。

文咏珊三亚拍摄性感靓相

文咏珊近日在小红书分享自己在三亚拍摄的靓相，性感而不媚俗，其中一张穿上细肩带连身裙，大晒白滑香肩，另一条白色露腰长裙，则显出她的纤瘦美好身材。不过讲到重头戏，必定是一件低胸的黑色喱士吊带背心，下身搭配黑色波点短裙，外面则披著一件浅棕色皮草，当文咏珊半蹲在湿滑的石头上拍照，由于颇为跣脚，她顾得上身又顾不了下身，多次险泄春光。不过网民就大赞她的皮肤「白到反光」，加上裸露出修长美腿，吸睛度爆灯，完全看不出已为人母。

文咏珊婚后拍戏变亿万票房女星

文咏珊在十多岁时被星探发掘入行，成为平面封面模特儿，更被封为宅男女神，其后演出电影《内衣少女》、《大追捕》等，而在2016年、2017年凭《赤道》、《寒战II》分别入围香港电影金像奖最佳女配角。至2015年起北上发展，代表作是2017年古装剧《九州·海上牧云记》及2018年网剧《冒险王卫斯理》方天涯。文咏珊于 2019年跟相恋5年的富三代金融才俊吴启楠结婚，升呢成为亿万阔太，2023年又为丈夫诞下BB，但文咏珊未有甘于只做少奶奶，反而继续拍摄电影，至2023年，凭电影《消失的她》，内地票房大收逾35亿人民币，成为亿万票房女星。

文咏珊金融才俊丈夫身家逾亿

文咏珊的丈夫吴启楠背景猛料，不单止是金融才俊，而且拥有不少物业，上水及半山均有独立屋，而吴启楠亦曾与前财爷的梁锦松合作创辧医疗公司，据闻身家起码过亿。文咏珊婚后多次分享个人生活，意外曝光独立屋豪宅，楼高三层兼有独立天台和底层花园，宠物在家中奔跑亦不会轻易撞到，非常宽敞阔落，低调奢华，令人羡慕。

