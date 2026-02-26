伍仲衡离开《中年好声音》疑人气暴跌被罗家英认错？ 旗下唱将洪心怡发展缓慢惹揣测

音乐人伍仲衡（Harry）近年因担任TVB大热节目《中年好声音》的评审而人气急升，虽然去年初已离开《中年好声音》评审团，但其风趣形象仍深入民心。然而，近日他却在facebook分享了一则趣事，透露被大前辈罗家英当面错认成另一位歌手吴国敬，引发网民热议。有留言更将此事与他离开《中年好声音》评审团联想，感叹其知名度是否大不如前。

罗家英认错伍仲衡为吴国敬

伍仲衡在facebook上载了一张与罗家英的合照，并写道：「有一次踢波见到家英哥， 家英哥离远见到我， 我听到佢讲咗两个字：阿敬」，原来罗家英将他误认成了吴国敬。对此，伍仲衡不但没有介意，更幽默地自嘲：「可能佢心谂，乜阿敬肥咗咁多。」他续指，之后再次遇见罗家英时，已当面澄清：「家英哥，我唔系阿敬，我叫衡仔呀！」他亦透露过去不少人都指他与吴国敬似样。伍仲衡本人对认错事件一笑置之，有网民笑指是否因他不再做《中年好声音》评审而知名度暴跌。

伍仲衡与洪心怡互动大减？

伍仲衡去年初宣布不再担任《中年好声音》评审，曾引发不少揣测。他被传因成立个人公司，并签下歌唱比赛出身的新生代唱将洪心怡，疑与TVB「抢人才」而被飞出评审团，惟其后他与TVB双方均已否认此说法。

尽管传闻被否认，但伍仲衡与旗下艺人洪心怡的合作似乎未如预期顺利。两人合作将近一年，但近期在IG上的互动大减，伍仲衡亦久未分享洪心怡的相关帖文。

《中年好声音》评审海儿旧照疯传判若两人？

伍仲衡力捧洪心怡成绩未如理想

更让粉丝忧心的是，洪心怡的事业发展似乎停滞不前。虽然去年10月她推出了由伍仲衡监制的新歌《零分重作》，但MV在YouTube的点阅率仅得4.2万，与她去年3月出道歌曲MV高达36万的点阅率相比，成绩大幅倒退。不少歌迷对此感到不满，心疼洪心怡曝光率大减，只能偶尔在IG上载自弹自唱影片，或接KOL工作自我宣传，并质疑伍仲衡的公司是否资源不足，未尽力为其争取成绩，引来外界再度关注伍仲衡离开《中年好声音》后，个人事业及作为老板的发展路向。

其实洪心怡去年接受《星岛头条》访问也曾坦言，签约前已考虑到与伍仲衡合作好处更多，感恩毕业后即有工作及明确目标。她直言公司规模小、资源不及大公司，但仍对前景充满信心。

