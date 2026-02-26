电竞女孩｜袁澧林认难撼大制作︰明知输都要打 吴家忻有汗出冇粮出终成功追数

袁澧林、张蔓莎、伍咏诗、吴家忻、陈宗泽（CY）、 张达伦、胡卓希、李凯贤（Brian）等（25日）现身麦花臣场馆，出席电影《电竞女孩》首映礼，众人异口同埋声指对票房满有信心。

袁澧林Cosplay谢票见观众

吴家忻笑言︰「若然票房好，我会接受观众任何提议！」袁澧林就表示回馈观众，「可以一齐打机。」而《电竞女孩》今日（26日）举行见面会时，众人则以cosplay造型见观众。袁澧林大爆打机最叻是CY，他谦称打机唔系最叻︰「最叻系Alma（郭尔君）！」袁澧林︰「我自认同伍咏诗Sze Sze（伍咏诗）排第二位打机叻啦！」谈到可会不停谢票谷票房？袁澧林透露，其实优先场时经已四出谢票。另外该片入围《第55届鹿特丹国际电影节》「Bright Future」单元（国际首次登上银幕长片），张蔓莎︰「外国观众入场睇一次就知我与Jeannie（吴家忻）是CP，香港观众要睇两、三次次先至发觉。」

吴家忻曾被拖数

而问到可有为电影宣传活动给予意见？经验较多的袁澧林坦言有，并形容拍摄《电竞女孩》过程非常辛苦，预算得好少。众人对戏中所表达的追梦精神，深有同感，袁澧林︰「明知会输都要打！」现今电影市道艰难，她说：「我哋呢啲细电影好难同人打，抱住明知道输嘅精神去打啰！」另外提到吴家忻早年出席活动时后被公关公司拖数，问到进展如何？她笑说：「进展几好，实际数字就唔讲啦！系一个完满嘅结果。」