黄晓明新恋情曝光？偕神秘女子游新加坡贴心撑伞互动甜蜜 传女方背景超强

杨颖（Angelababy）内地男星前夫黄晓明离婚不久，便传出恋上富贵网红叶珂，去年2月有传叶珂诞下一女，加上Angelababy的儿子「小海绵」，凑成一个「好」字，但有消息指黄晓明与叶珂已经分手。近日黄晓明被网民捕获，疑似携新欢同游新加坡，二人亲密互动全被拍下，引发网上热烈讨论。

黄晓明打扮变年轻

据网上流出的照片，黄晓明与一女子现身新加坡的主题乐园，黄晓明当日打扮低调，身穿黑色长袖上衣，头戴黑色鸭舌帽，配上一条满布细节的迷彩工装裤，造型十分年轻。黄晓明全程为身旁的女伴撑起蓝色雨伞遮挡太阳，二人又排队买小食，还是并肩漫步，形影不离。

相关阅读：黄晓明Angelababy离婚4年为儿子合体 「尴尬互动」曝光一举动泄真情

女方穿上一件清凉的入膊黑色露背背心，搭配宽管牛仔裤，大方展现纤细腰线与好身材。从照片中可见，二人互动亲密自然，黄晓明贴心地将雨伞倾向女方，女方亦曾伸手与黄晓明一起调整伞柄，看起来像热恋中的情侣。

胡冉儿曾留学美国

有眼利的网民猜测，相中女子貌似是细22年的新人歌手胡冉儿（Maggie）。1999年出生的胡冉儿，毕业于美国南加州大学（USC）电影学院及商学院，2017年以优异的成绩被大学录取，在学期间获CAA奖学金、院长嘉许荣誉生等荣誉。

胡冉儿母为声乐家

胡冉儿从小在声乐艺术家母亲的薰陶及培养下，展现音乐及表演天赋，4岁开始学钢琴，7岁学长笛，获中国音乐学院长笛10级证书，并多次获全国长笛演奏金奖，从12岁开始演出多部独立电影。胡冉儿2022年参加综艺节目《了不起！舞社》，曾推出歌曲《盛开》。

相关阅读：黄晓明旧爱叶珂处境坎坷？哀叹单亲妈妈需独自偿还借贷 网民细思极恐质疑是剧本？