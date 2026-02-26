「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚

入行36年的TVB「御用师奶」黄梓玮最近豁出去为TVB新节目《医美直击 首尔篇》担任「测试员」，亲身去医美大国韩国，黄梓玮扬言要寻回人生第二春：「我唔可以再畀自己再差落去，如果今次个节目真系可以畀我去返10年前，我称为黄金期啦，我相信行出嚟嘅自信，展露喺人前，会感觉自己真系似个艺人，而家我系似个师奶。」事实上黄梓玮的「肥师奶」形象深入民心，要改变并非易事。

黄梓玮为变靓挨尽苦头

黄梓玮早年曾做过微创吊线双眼皮手术，但很快打回原形，今次她下定决心接受需开刀的割双眼皮手术。进入手术室前，黄梓玮心情变得沉重并一度爆喊，后来又注射透明质酸填充，一口气在脸上打10支针，可谓挨尽苦头。经过连番改造后，黄梓玮终于可以以新形象样示人。

黄梓玮从小内心一直很在意外表

黄梓玮在节目中曾表示只做过很基本的美容项目，也没有在香港进行过医美注射，从小内心一直很在意外表，但因儿时家境不富裕，身为长女的黄梓玮要照顾两个弟弟，不敢问父母要钱打扮自己，婚后亦将照顾家庭放在自己之前，不舍得花那么多钱在自己身上。近年进驻小红书和抖书的黄梓玮，改造成功后急不及待晒「战绩」，连日来po一些农历新年的祝福说话，黄梓玮整容前面暗哑兼皮肤松驰，不过整容后五官变得立体而精致， 脸型偏向鹅蛋脸，线条流畅，下巴看起来小而尖，眼睛圆大有神，拥有明显的双眼皮，鼻梁高挺，鼻头精致，嘴唇饱满，唇形清晰，不单看起来有一种年轻、甜美的感觉，而且还撞样90年代「最强大嫂」关秀媚。有网民留言：「果然做了医美更美丽了！」、「个鼻好好多。」、「靓咗」、「越来越年轻。」黄梓玮亦有留言表示感谢。

黄梓玮曾受荷尔蒙影响暴肥30磅

黄梓玮在商台广告部工作，被星探发现开始有机会拍电影，第一部参演电影就是成龙主演的《城市猎人》，到了1993年正式踏进影圈，曾拍过不少电影，拍得最多是周星驰的电影，如《破坏王》、《审死官》等，其后在朋友介绍加入电视台，曾在亚视、有线、港台等不同平台做特约演员，直至1996年才正式签约TVB。黄梓玮在2000年与圈外男友结婚，不过当时相当低调，连公司都不知道结结婚一事，黄梓玮觉得结婚是自己的私隐，所以不想太多人知道，婚后黄梓玮育有两子，大仔早年到外国升学，细仔亦已经中学毕业，两母子似足饼印。黄梓玮早年因身体出现毛病，受荷尔蒙影响暴肥30磅：「拍《公公出宫》系肥到最高峰，可能年纪大开始机器坏，连公司都开口叫我谂办法减一减。」结果韩马利叫黄梓玮一齐跳舞做运动，廖丽丽又介绍她去看中医针灸，在耳仔针灸了一个月，竟然很快回复之前磅数。

