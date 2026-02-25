东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀

TVB资讯节目《东张西望》今晚（25日）播出的一集，继续跟进一名母亲（陈妈妈）称其年仅14岁的儿子疑遭一名男教练（J教练）诱骗，陷入一段极不对等的关系，陈妈妈从J教练与儿子的对话中，不断看到对方催逼儿子与他进行亲密行为，陈妈妈认为事态严重，于是直接找J教练摊牌，本来J教练同意慢慢做回普通朋友，但事实根本没有改变，甚至更发现J教练对儿子身边的同学都有兴趣，希望来一个「三人行」。

陈妈妈千方百计揾到J教练父母

陈妈妈说：「我有同阿仔或者呢个教练讲，我而家最想要做嘅唔系捉你，亦都唔系想要告到你要坐监，我只系想要阿仔好，真系想个仔好。你畀返个正常嘅同龄人嘅成长，慢慢成长嘅生活畀佢。」眼见同J教练多番沟通无效，陈妈妈千方百计揾到J教练嘅父母，要求介入：「佢爸爸妈妈嘅态度都系正向嘅。首先听我讲完之后，佢有同我道歉。爸爸出手之后，佢哋表面应承会绝交，但系实际上仍然藕断丝连。」

陈妈妈一度妥协考虑给二人一起

从陈妈妈提供的对话截图所见，J教练教儿子如何回避她的追问，例如不要在家send voice message，不要截图，后来J教练还教他转去一些不留对话记录的平台倾偈，又提前教他万一出事就直接delete。陈妈妈更一度妥协，表示两人如果是真爱，考虑给二人一起，不过J教练的爸爸对陈妈妈表达不满：「咩莫名其妙嘅观念？都唔讲道理，掌握生杀大权咩？」J教练更提出三大条件：「一，毁灭所有证据；二，签字唔会追究；三，签字畀佢成为囝囝嘅合法监护人。」与此同时，陈妈妈发现J教练在背后继续有所动作：「我发现佢经常喺言语上面会抹黑妈妈，check阿仔手机，冇私隐啦，同会成日监视我个仔，令到我个仔压力好大。我发现呢，阿仔呢几个月都唔饮汤。因为有人同佢讲过，屋企煲啲嘢俾你饮，你阿妈俾啲嘢你饮，唔知系咩，你都饮？令到佢全世界只系得返佢一个，其他朋友系唔需要嘅，屋企人系唔需要嘅，阿妈你系唔需要嘅。」

J教练连番否认陈妈妈的指控

陈妈妈续说：「我个仔一直都觉得呢个人对佢好好。佢好多言词我都见到都系用一个性嘅方向去诱导我个仔。一个青少年、青春期，不管男女都好啦，突然发生了性行为，可能佢接触过、尝试过，觉得原来都几开心，然后呢个人不断地用性呢样嘢嚟诱惑佢，引诱佢继续去做呢件事，咁佢咪以为呢个可能系真爱。」《东张》摄制队曾就陈妈妈尝试打电话给J教练要求回应，亦试过上门人找人，最后几经打听，终于知道J教练外游回港，结果在朝早八点，终在机场发现J教练的身影，对于陈妈妈的指控，J教练连番否认，听到明知对方未成年仍发生性行为，J教练称不回应，再问是否离间他们母子的关系？J教练说：「根本没有这种事，我无缘无故点解离间？我离间冇乜好处？（你知不知道跟未成年人发生性关系是犯法的？）我冇嘢回应。」几经追问下，J教练说：「我哋冇一齐。（你会唔会再联络佢？）而家搞成咁样，唔知道。（即系之前都有，不过而家就）之前冇喇，冇联络喇，但而家弄出这件事，我唔知道。」

陈妈妈和囝囝关系都已经变得疏

J教练突然在机场狂奔并成功逃脱，陈妈妈早前已经报警，警方亦都回复《东张》：「1月经部门转介个案，指一名男子与未成年男童发生性行为，但调查后，未有足够证据显示涉及刑事。去年6月再接获一名女子报案，指其儿子怀疑被一名男子非礼，案件列作非礼处理，但报案人其后向警方表示不作追究。」虽然这段不伦关系告一段落，但陈妈妈和囝囝关系都已经变得疏：「呢件事之后，我哋嘅家庭关系非常差，阿仔会觉得呢个屋企所有人都对佢好差，阿妈好似成日监视佢，佢成日想逃离，我知道佢好想逃离。其实我嘅愿望只系想佢回复正常读书生活，同同龄人沟通，同同龄人玩，同同龄人一齐摸索成长过程，而唔系畀呢个人一直影响牵连。」陈妈妈更因为这件事四处寻求协助，但每次复述都系一种折磨，不但要食抗抑郁药，更加系一夜白头：「我有谂过自杀，真系好辛苦。因为𠮶种感觉系好无助，你睇住个仔沉沦落去，但系拉唔到佢上嚟。」

