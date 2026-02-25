女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放

HOY TV旅游节目《女行团》，由好好制作炮制，于上周六（21日）正式播出，今次找来邱晴、梁凯晴、李蔓莹、乐宜及乐翊榆主持，分别到越南、杜拜、不丹、曼谷和首尔五个旅游胜地拍摄。首团「打头阵」由邱晴前往越南的富国，除了品尝地道美食外，更会有她在私人泳池畅泳的场面，其「涨卜卜」的上围在水中荡漾，十分养眼。

女行团｜5位女主持身穿性感泳衣「跳跳紥」

《女行团》主旨是从女性角度出发游世界，而节目中亦不乏5位女主持身穿性感泳衣在镜头前「跳跳紥」，甚或半裸享受SPA，状甚诱惑，确实冲击眼球。第一集出街后，不少网民都留言：「我真系第一次睇YouTube睇到流鼻血。」、「如果福利镜头多啲就好。」、「老实讲，邱晴真系好靓，好nice，希望能够做多啲节目放上youtube啦~~」、「努力减肥后，更漂亮。」、「好有新鲜感。」第二团将会由梁凯晴率领前往「奢华之都」杜拜，届时她将走访杜拜的古老市区，试戴各种黄金饰品、参加Kite Beach的健身活动，更于朱美拉沙滩玩水及欣赏动人夕阳。

相关阅读：25岁「民选港姐冠军」邱晴重回初入行清纯造型 气质优雅变甜美运动女神

女行团｜李蔓莹展开不丹心灵之旅

李蔓莹（Renee）将会在第三团不丹心灵之旅亮相，她由机场到不丹首都廷布路程中，欣赏到壮丽的喜马拉雅冬日美景，在这次的旅程，李蔓莹更挑战自我，花了7小时攀登前往不丹著名的神圣之地「虎穴寺」。第四团由乐宜带队畅游曼谷，她将来到当地热闹的城堡夜市，又与小动物互动，到萌趣十足的水豚咖啡厅，以及全新开幕的水上乐园玩乐。压轴第五团潮流之都首尔，由乐翊榆带队，她将会穿梭于当地的大街小巷，从传统韩屋村落漫步至设计感十足的时尚街区，介绍当地最新的文化热点与打卡胜地。

相关阅读：美女厨房女星泳池边半躺晒火辣身材 冲击网民视觉 变身DJ女神

女行团｜网民一度担心节目胎死腹中

有线宽频通讯有限公司于今年1月底公布重大人事变动，行政总裁兼执行董事杜之克已辞任行政总裁、执行董事及集团内所有相关职务，离任安排即时生效。与此同时，余咏珊亦辞任有线旗下好好制作集团有限公司首席执行官，以及集团内其他职务；何哲图同步辞任星演国际首席执行官及相关岗位，同样是「当日请辞、当日生效」，3大高层同时离任，一度令网民担心会否影响《女行团》播出的计划，幸而节目最终仍能顺利播出。