90年代「气质女神」严寒低胸献唱 疑冻到僵表情令人心酸 近年屡传婚变网民叹揾食艰难

现年55岁、90年代经典港产女神洪欣，即使近年淡出幕前，其动向依然备受关注。近日她与陶大宇一同前往福建福清市，为某高级住宅项目进行商业宣传。虽然已年过半百，但洪欣保养得宜，以一身性感装扮亮相，艳压全场，但也被镜头捕捉到在低温下冻到不自然的画面，引发网民热议。

洪欣性感战衣登场

活动当日，洪欣诚意十足，穿上酒红色的丝绒吊带低胸背心，搭配黑白花纹的短裙，大方展现其凹凸有致的好身材。从现场影片可见，洪欣的皮肤依旧白皙光滑，脸上几乎看不到岁月的痕迹，状态极佳，散发出浓浓的少女味，完全不像55岁，让不少网民惊叹其「冻龄美貌」。

洪欣穿背心献唱粉丝穿大衣

活动当日福建气温仅10度左右，在室内的影片中，洪欣虽然面带微笑，但时而双手抱胸，面部表情略显僵硬，似乎在强忍寒意。其后，洪欣更走到室外为现场观众献唱。从另一段影片可见，台下围观的粉丝和工作人员都穿著厚实的大衣或羽绒外套，与洪欣单薄的吊带装形成强烈对比。她在寒风中卖力演唱，敬业精神可嘉，但也让粉丝看得十分心疼。

网民猜测主办方要求 叹「揾食艰难」

影片和图片在网上流传后，引来大批网民留言。不少人心疼洪欣，表示「看著都觉得冷」、「应该是很冷，唧唧嗦嗦的」。有网民称赞她敬业，「冷仍尽可能展示自己的美丽给观众。敬业！佩服！」；但也有不少人猜测，在如此低温下穿著性感，或许是主办方的要求，并感叹「揾食艰难」。

洪欣张丹峰屡传婚变

洪欣自2009年与内地男星张丹峰结婚后，近年屡传婚变，而张丹峰也极少出现在她的家庭影片中。这次她不畏严寒卖力工作，也让外界对其目前的生活状况有诸多揣测。

