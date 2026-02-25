「坤哥」吴业坤TMG一哥梦碎？贺年歌MV离奇冇影 官方名单被删走三字回应离巢传闻

「坤哥」吴业坤在2023年签约TVB旗下的TVB Music Group Limited（TMG、前身星梦娱乐）成为一哥后，推出过多首歌曲，今年年初在《万千星辉颁奖典礼2025》上，凭《新闻女王2》中「马家明」一角获得「飞跃进步男艺员」，本来以为唱歌和演艺事业两得意，但近日TMG推出贺年歌《迎春祝福乐年年》MV，身为「TMG一哥」的吴业坤离奇冇份，甚至连TMG的官方歌手名单亦已被「除名」，结果惹来离巢之说。

周吉佩及张与辰打头阵出镜率最高

在《迎春祝福乐年年》MV中，主力安排《中年好声音》3辑的歌手参与，还有戴祖仪、《爱．回家之开心速递》「风少」陈浚霆与及「路小小」罗毓仪拍摄，但出镜率偏低，连「二哥」郑俊弘亦冇影，歌曲由周吉佩及张与辰打头阵，出镜率最高兼获安排企正C位，女歌手方面以黄博及李佳最多镜头，其他多为分组及群体镜头，以大堆头营造墟冚及热闹气氛。

吴业坤称时间上未能配会参与

吴业坤其后回复传媒称因为要准备新歌和巡回演唱会，时间上未能配会参与，不过问到TMG的官方歌手名单已被「除名」，吴业坤只说：「唔讲住喇！」吴业坤在2010年于TVB选秀节目《超级巨声2》获第五名出道成为歌手并签约TVB成为旗下艺员，入行初期曾参与多个音乐节目、综艺节目、旅游节目、电视剧及电影等的演出，在2015年签约「星娱乐」成为歌手，同年横扫四台新人金奖，并于《2015年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》以新力军金奖身分首夺「我最喜爱的男歌手」，与及凭《原来她不够爱我》夺得「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖」。2016年于红馆举办首个个人演唱会，并于《2016年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》蝉联「我最喜爱的男歌手」。

吴业坤初出道时以毒男形象走红

吴业坤初出道时以毒男形象出暗恋、「做兵」主题的歌曲一度爆红。但吴业坤后来不断爆出花边新闻，曾被指与麦明诗、前Super Girls成员Aka（赵慧珊）及Heidi、孙慧雪、龚嘉欣及吴若希等多位女星传绯闻，被质疑「伪毒」。Aka曾在节目中坦言仍未放下旧情，更形容旧爱「好可爱、肥肥哋、戴眼镜」，令外界揣测她所指的正是吴业坤。吴业坤在2022年突然宣布与日本女星滨口爱子结婚，婚后，滨口爱子更移居香港，吴业坤亦经常在IG大晒恩爱，他更曾称当年结婚与太太对仪式一窍不通，难免发生争拗：「女仔一世人都想做一次公主，乜嘢都想用真花，我哋男人就会实际啲，经协调后，最终选择『半真半假』，好彩太太冇怨言，希望将来结婚周年，可以喺外国搞一个完全满足到太太嘅婚礼。」

