谢霆锋背贴背黐住市民食泰菜画面曝光 亲民举动电晕食店员工 傍实狄波拉行名店极孝顺

谢霆锋主演的武侠动作巨片《镖人：风起大漠》，已于2月17日大年初一在香港、澳门同步上映。谢霆锋近日留港过农历新年，即做孝顺仔陪妈妈狄波拉去购物，又被网民在中环开餐时捕获，贴地一面引来网络热烈讨论和称赞。

狄波拉打扮贵气

昨日（24日）有网民在中环置地广场偶遇谢霆锋，身穿黑色皮褛配搭牛仔裤，一身型格打扮，陪住打扮贵气的妈妈狄波拉（拉姑）逛街。从网民分享的照片可见，二人一同走进名店，谢霆锋全程紧随妈妈身旁，耐心陪伴购物，孝顺仔的形象表露无遗。

相关阅读：谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧

而早在前一晚（23日）同样有网民在中环发现谢霆锋身影，从多位网民在小红书上载的照片，见到谢霆锋帮衬一间人气泰国餐厅，当时正与助手「表哥」开餐。谢霆锋穿上鲜红色风褛，精神奕奕密密食。

谢霆锋生活贴地

据在场的网民分享，谢霆锋不但亲民地在门口排队等位，亦不介意餐厅环境挤逼、枱与枱之间距离狭窄，跟其他食客背贴背坐着进食。谢霆锋被人认出时还礼貌微笑，有食客表示谢霆锋在饭后大方地与粉丝合照，毫无架子。多位网民发文大赞：「连谢霆锋都要老老实实排队的餐厅，一定好吃」、「本人超帅！感觉电视上都没加美颜！」、「太接地气了！」

相关阅读：谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺 曾传恋大30岁滑雪教练