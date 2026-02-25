王敏奕盼马年发挥匠人精神：专注地多产 开心洗脱「花瓶」标签凭实力夺奖丨独家

「家嫂」王敏奕凭《新闻女王2》刘艳获得「最佳女配角」，演技受到肯定，更一洗以往花瓶形象。来到马年，敏奕希望大家能够「心想事成」，而她也会继续虚心学习及发挥匠人精神，将每一个角色演到最好。文：霍淇 图：朱伟彦 场地提供: Asaya, Rosewood Hong Kong

王敏奕每年农历新年，会跟随习俗在年廿八大扫除。

她透露人越大越享受这些新年传统，因为能营造浓厚的家庭感觉。

对于每年农历新年，王敏奕指会跟随习俗在年廿八大扫除，认为整理家居有助整理思绪，至于除夕夜就会守岁，这是为了长辈的传统，年初一则会保持开心，避免争吵，她指人越大越享受这些传统，因为能营造了浓厚的家庭感觉。

王敏奕称角色无分主配

王敏奕刚在台庆颁奖礼中夺「最佳女配角」，她坦言这是在一个很好的时机发生，得奖同时也审视自己，更希望回馈这行业，及以自身鼓励更多新人，只要努力就有机会。笑指她是被样貌耽误的女演员，王敏奕认为确实有很多人从不同途径认识自己，评价亦未必全部是正评，「所以自己要虚心去学习，必须用作品去说话，只需要不断地做好自己的事，相信就是最好的证明。」至于下一站目标是否「女主角」？她表示不介意再拿一个女配角，「对我来说角色从来都没有分主角或配角，每个角色我都会很用心做好，配角有时甚至可能更难，那难处是未必有很多人留意你，要做的功课可能要更加足，我觉得学会去做好一个配角都不容易，所以任何一个关于角色的奖项，我都觉得是一个很大的荣誉和嘉许及鼓励。」

王敏奕指「家嫂」有亲切感

因为老爷曾志伟，令王敏奕得到「家嫂」这个称号，她认为只是一个称呼，所以并不介意，而这对她来说，就像叫家人般，有一份亲切感，但她笑指反而之前在家中很少会听到大家叫她做「家嫂」，但现在连家姐有时也会这样叫她，令她觉得几有趣，至于是否曾因「家嫂」产生压力？王敏奕认为既然选择了曾国祥作为伴侣，在不同的阶段都有不同的压力，但最重要是如何不让压力去影响追求的梦想和事业。

不过「家嫂」这个称号，并未有为王敏奕带来太多好处，皆因见她并不多产，「其实大家有所不知，做演员真的很被动，一个演员得到一个角色，不是你可以去敲门或主动去就可得到，当然可以主动去争取，但是争取了都未必有，所以对我来说演员是一个非常被动的工作，最重要就是监制、导演看到你，觉得你合适，所以缘份，每一个角色都有她的命，我觉得很多时也是这个角色选了我，而我也要努力去演，去对得起这个角色，将她演成一个活生生的人，是我的工作，所以我不算多产都是一个缘份。」她认为凡事总有两面，可能有些人会觉得她没有太多工作，但好处就是开工时，可以全神贯注地去演好角色，而她亦期望今次得奖，可令更加多制作人、导演、监制可以认识自己。

未有计划生B

至于新一年的愿望，她希望能「专注地多产」，「我觉得每做一件事你必须要有那种匠人精神，要做到最好才不会浪费大家的时间、心机，才会令到那件事有意义。」除了演员工作外，王敏奕透露今年也会推出个人歌曲，她认为相较于被动的演员身份，做歌手可以更主动地进行创作，唱歌对她而言是一种挑战，因为需要将脆弱、真实的内心世界展现出来，尤其现场演唱是不能NG。至于身为人妻的她，就表示生小朋友不在计划之内，而家人亦未曾对此施加压力，很感谢他们给予的这种自由度。