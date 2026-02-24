50岁李心洁素颜样曝光 新春返娘家度岁惊现「树根颈」 网民慨叹女神回忆崩坏

现年50岁的金马影后李心洁，拍过不少脍炙人口的电影作品，包括《见鬼》、《救命》、《鬼域》及《深海寻人》等，俘虏不少粉丝。近日李心洁进驻小红书后，在新春佳节，发布她的第二条影片，片中她是回娘家过年，由妈妈亲自下厨，她又在寓所外的果园，即场采摘龙眼吃，不过网民焦点却落在素颜的她脸上，指她不止有黑斑，还有「树根颈」，纷纷劝她要好好保养。

李心洁新春回娘家度岁

李心洁年青时是出名的大美人，受到导演丈夫彭顺力捧，她视继女如己出，又为丈夫诞下一对双胞胎儿子，虽然于2014年曾面临过婚姻危机，但现时已经度过了困境。近日新春佳节，李心洁在小红书分享了她返娘家度岁的片段，片中穿上露肩装的她，化上了淡妆，并入厨房看著妈妈张罗各式美食，充满节日的喜庆气氛，画面充满治愈感。

李心洁素颜近照惊现黑斑

镜头一转，李心洁已经穿上白色T恤，在寓所外的果园，随意地摘著龙眼，更直接拆出果肉放入口中，清甜多汁的龙眼，令李心洁吃得十分津津有味，一脸享受。不过有眼尖的网民，指李心洁外貌有点苍老，而且还清楚见到「树根颈」，手背亦青筋尽现，虽然女神断崖式衰老，但网民反而大赞她能接受现实，优雅地老去。

李心洁原谅丈夫婚内出轨

李心洁跟导演丈夫彭顺于2010年结婚，但婚后4年却遇上婚姻危机，彭顺被揭发婚内出轨，搭上TVB综艺节目《耳分高下》担任「Sing之天使」之一的李悦彤。同年李心洁以夫妻联名的方式共同发表声明，表示两人会一起面对挫折。至2016年，李心洁在马来西亚吉隆坡生下一对双胞胎儿子，终于走出了婚姻危机，继续恩爱。

