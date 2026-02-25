王敏德26岁仔王跃颖继承衣钵 「麒麟臂」加六旧腹肌闯荷里活 两位叔伯猛料背景曝光

60岁型男王敏德（Michael Wong）与名模马诗慧（Janet Ma）结婚33年，家庭生活美满，二人育有两女一子。近日26岁的细仔王跃颖（Kadin）在社交平台分享一辑健身成果相，其惊人的肌肉线条和健硕身材，引发网民热议。

王跃颖半裸晒肌

王跃颖前日（23日）在IG公开的照片中，有多张半裸上身晒肌照，就算穿著紧身运动衣，都无法掩盖其苦练已久的成果。从王跃颖清晰可见的六块腹肌、结实的胸肌到强壮的手臂线条，体态都维持在巅峰状态。

相关阅读：王敏德细仔王跃颖不似父母之谜终解开 进军荷里活继承衣钵 曾被封爆肌版葛民辉

王跃颖其中一张照片，标示体重从去年的155磅，增至现在的167磅。王跃颖在照片下以英文写道：「这不仅仅是在镜子前炫耀，而是纪律有效的证明，透过正确的方式增加了12磅肌肉。」

王跃颖参加比赛

王跃颖凭「高强度训练」，以及「持续不懈」的纪律，即使在不想动的日子里也坚持锻炼，才练得Fit爆的身型。王跃颖又透露自己正在参加《Mr. Health & Fitness》比赛，并希望大家能投票支持。

相关阅读：王敏德23岁细仔荷里活出道作辨识度高 拥6呎高健硕身形遗传父母好基因

王跃颖因自细爱演戏，早已在美国完成演艺课程，以演员身分留在荷里活发展，透过微电影《Bloody Party》出道，继承父业。王跃颖除了爸爸王敏德是知名演员，母亲马诗慧为名模外，两位叔伯「罗素」王盛德（Russell Wong）及Declan Wong同是圈中人。

王盛德曾娶张天爱

「罗素」王盛德为美国演员，曾参演《喜福会》（The Joy Luck Club）、《罗密欧必死》（Romeo Must Die）、《盗墓迷城3》（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）等多出大型电影。王盛德为张天爱第四任丈夫，二人于2003年结婚，直到2012年结束9年婚姻，并在2015年与韩佳茜再婚，育有一子。至于弟弟Declan Wong在《赌侠2》中饰演法国赌神Pierre。

相关阅读：王敏德24岁细仔王跃颖又换画？ 分享「有料」女伴亲密照疑公布恋情