刘德华姻亲三代同堂游日本奢华专机曝光 陈雪铃为富豪爸爸贴地庆生反差极大

影视圈
更新时间：22:30 2026-02-24 HKT
发布时间：22:30 2026-02-24 HKT

刘德华老婆朱丽蒨出身于马来西亚的富裕家庭，其「大马最美千金」表妹陈雪铃更是顶级名媛，爸爸为马来西亚十大富豪之一陈志远。陈雪铃不时坐私人飞机周游列国，近日一家人飞到日本，原来为富豪爸爸陈志远庆祝生日。

陈雪铃私人飞机奢华

陈雪铃昨日（23日）在IG分享温馨家庭照，见到今次的日本之旅，继续乘坐私人飞机，机舱内部空间宽敞，装潢以沉稳的深色木纹搭配高雅的米白色皮革，质感非凡。除配备顶级舒适的独立座位，以及显示飞行地图的大萤幕外，飞机内竟设有双人床，奢华程度令人惊叹。

相关阅读：天王富贵亲戚贺B仔满月曝光超级豪宅 奢华大厅摆三棵巨型圣诞树 身家30亿常坐私人飞机代步

陈雪铃此行与老公及小朋友在床上玩乐，一对仔女对刚出世不久的弟弟非常喜爱，又抱又锡陪伴在侧，画面温馨。有眼尖的网友发现，床上铺著价值不菲的蓝色Hermès经典「H」字样羊毛毯，低调地展示奢华品味。

陈雪铃爸爸开心凑孙

对比起私人飞机的奢华享受，陈雪铃为父亲陈志远庆祝生日，显得相当「贴地」。见到一家人选址在一个充满日式禅意的场所，大片的落地窗外，见到宁静优美的庭园景致，现场布置简约，枱上摆住两个精致的生日蛋糕，以及两份士多啤梨，旁边见到有一束鲜花。陈志远在一对可爱的孙仔孙女陪伴下吹蜡烛，脸上挂住满足笑容。

陈雪铃细仔未见同行

另一辑照片见到在高级餐厅，只见陈雪铃与老公带一对仔女同行，未见去年底刚出世的细仔，三代同堂与父母齐聚，估计在晚上食饭庆祝爸爸生日。寿星陈志远收到精美的水果拼盘再次庆祝，没有铺张的排场，简单得来可看出陈雪铃大花心思。

相关阅读：刘德华家族报喜！朱丽蒨表妹「大马最美千金」陈雪铃喜迎三胎 奢华婚礼后七年抱三

