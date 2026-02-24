汪小菲再当爸！「小马宝」似足爸爸眼型细长 嫲嫲张兰激赞：天降的礼物

已故女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲2024年二婚马筱梅（Mandy），夫妻经过1年多的时间造人成功，春节期间，汪小菲飞来台湾陪老婆待产，也带著母亲张兰游玩台湾。张兰今日（24日）欣喜宣布马筱梅昨日（23日）生下「小马宝」，透露娃娃哭声宏亮、皮肤白嫩，让她相当喜欢。

张兰激赞马筱梅视如己出

张兰在影片中透露，马筱梅怀孕10个月非常辛苦，要挺著大肚照顾继子女玥儿、箖箖，工作上还不停歇，开直播继续带给观众精美又实用的好物，但一声「苦」都没喊，张兰感到欣慰，「这样的儿媳妇真是从天而降，兰姐视如己出」。

张兰感慨汪家历经不少考验

张兰感慨汪家这几年历经不少考验，但一家人抱得更紧，如今玥儿、箖箖也多了一个可爱的小马宝弟弟，她也能抱孙，满怀愉悦心情。马筱梅十分独立坚强，她曾透露包含月子餐、月嫂、月子中心等预约全由自己打理。在卸货前，体重到达51公斤，足足多了7公斤，但宝宝很懂事，没有让她出现不适症状。



「小马宝」似足爸爸汪小菲眼型细长

马筱梅其后亦有贴出多母子的合照，刚卸货的马筱梅精神不俗，「小马宝」似足爸爸汪小菲眼型细长，鼻子小巧挺拔鼻头圆润有肉，拥有胖嘟嘟的脸颊。马筱梅曾表示会在台北生产、坐月子，待在台北坐完月子后，将带著宝宝回北京展开新生活。汪家今年在台北度过年假，汪小菲曾带小孩逛饶河夜市，马筱梅因为在待产，不方便出来走动，但汪小菲透露，箖箖主动说「买地瓜球回去给阿姨吃」，大赞小小年纪就十分贴心。

