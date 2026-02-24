Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪小菲再当爸！「小马宝」似足爸爸眼型细长 嫲嫲张兰激赞：天降的礼物

影视圈
更新时间：16:30 2026-02-24 HKT
发布时间：16:30 2026-02-24 HKT

已故女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲2024年二婚马筱梅（Mandy），夫妻经过1年多的时间造人成功，春节期间，汪小菲飞来台湾陪老婆待产，也带著母亲张兰游玩台湾。张兰今日（24日）欣喜宣布马筱梅昨日（23日）生下「小马宝」，透露娃娃哭声宏亮、皮肤白嫩，让她相当喜欢。

张兰激赞马筱梅视如己出

张兰在影片中透露，马筱梅怀孕10个月非常辛苦，要挺著大肚照顾继子女玥儿、箖箖，工作上还不停歇，开直播继续带给观众精美又实用的好物，但一声「苦」都没喊，张兰感到欣慰，「这样的儿媳妇真是从天而降，兰姐视如己出」。

相关阅读：大S雕像揭幕两子女无影 被捕获跟汪小菲游广州 翘手行街感情极好

张兰感慨汪家历经不少考验

张兰感慨汪家这几年历经不少考验，但一家人抱得更紧，如今玥儿、箖箖也多了一个可爱的小马宝弟弟，她也能抱孙，满怀愉悦心情。马筱梅十分独立坚强，她曾透露包含月子餐、月嫂、月子中心等预约全由自己打理。在卸货前，体重到达51公斤，足足多了7公斤，但宝宝很懂事，没有让她出现不适症状。
 

「小马宝」似足爸爸汪小菲眼型细长

马筱梅其后亦有贴出多母子的合照，刚卸货的马筱梅精神不俗，「小马宝」似足爸爸汪小菲眼型细长，鼻子小巧挺拔鼻头圆润有肉，拥有胖嘟嘟的脸颊。马筱梅曾表示会在台北生产、坐月子，待在台北坐完月子后，将带著宝宝回北京展开新生活。汪家今年在台北度过年假，汪小菲曾带小孩逛饶河夜市，马筱梅因为在待产，不方便出来走动，但汪小菲透露，箖箖主动说「买地瓜球回去给阿姨吃」，大赞小小年纪就十分贴心。

【文章获TVBS新闻网授权转载】

相关阅读：汪小菲疑再做老窦 以「孕妇」称呼现任太太Mandy 网民担心大S仔女会否被忽略

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
22小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
6小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
11小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
22小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
8小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
8小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」
社会
6小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
3小时前