卧底娇娃｜张曦雯大晒43吋长腿兼23吋纤腰 获封「行走的人肉衣架」
更新时间：17:45 2026-02-24 HKT
由马贯东、张曦雯、陈滢、罗毓仪、邵美琪、关礼杰、黄子恒、涂毓麟、吴子冲及钟柔美等主演的的全新轻松动作喜剧《卧底娇娃》，昨晚（23日）八点半翡翠台播映。首播的《卧底娇娃》共有四大亮点，第一个绝对是张曦雯（Kelly）的黄金比例完美身形，Kelly在第一集中，先后以四个以白色为主调的造型亮相，分别是修腰格仔背心恤衫配黑皮裤、白色超修腰OL连身裙配白色短外套、黑白色瑜伽套装，及白色三件套西装套裤。
张曦雯四大造型各有不同
Kelly的四大造型全部相当难Carry，无论是黑色皮裤／瑜伽裤的贴身度、白色OL裙的超修腰剪裁，或是要靠高䠷身形Carry的西裤三件套，Kelly不但零唧肉、臀部、腰间及大腿线条更是相当完美，175cm身高＋43吋长腿＋23吋纤腰，穿出女人味之余，还穿出了时尚感；再加上恍如cat walk的完美步姿，难怪获封「行走的人肉衣架」，并将Kelly的「婀娜多姿步姿」集成图辑放上网。
张曦雯被网民大赞零唧肉
但Kelly受访时透露并未有刻意为角色减肥，除了因为她向来注重运动及保持均衡健康饮食，亦因为她拍摄期间相当忙碌：「一休息就要去排舞、学唱歌同录歌，当时仲宣传紧两套台庆剧，所以时间表排得好密，所以啲衫唔需要特别Keep都好啱身。」
除了造型亮丽，Kelly第一集亦展现了「Gfable式甜笑」。昨晚她穿著瑜伽服、坐在黄子恒大脾上甜蜜谈情兼咀嘴的场口，不但大爆发的女人味大为吸睛；更令人惊艳的是，Kelly穿着如此贴身的瑜伽裤，做出坐著的姿势时都可以零唧肉，更有网民错重点指想不到Kelly的腋窝亦能保持如此白滑，大赞Kelly屈机，十分搞笑。
