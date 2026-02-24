Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国名导洛连纳夫妇去年洛杉矶豪宅遇害 儿子Nick否认两项一级谋杀罪

影视圈
更新时间：16:45 2026-02-24 HKT
发布时间：16:45 2026-02-24 HKT

《90男欢女爱》美国名导洛连纳（Rob Reiner）和太太Michele于12月14日被女儿发现在洛杉矶豪宅遇害，二人当场证实死亡，身上有多处刀伤。警方其后拘捕他们的儿子Nick Reiner，并起诉他谋杀双亲，案件今日于洛杉矶高等法院正式开审，吸引大批媒体通宵守候。

Nick没有穿上「防自杀背心」

32岁的Nick在被捕后，一直被还押，今日他现身法庭时已剃头、并身穿啡色囚衣，开庭前，他只跟律师对话。今次他已没有如首次出庭那样，穿上「防自杀背心」。Nick最终否认两项一级谋杀罪。洛杉矶法医根据初步调查结果，表示洛连纳夫妇死于「多次被利器伤害」。当局表示，他们在尸体被发现前几个小时就被杀害了。 法院命令不得公布更多细节，当局没有透露任何的杀人动机，双方律师都不存在此案的泄密情况，一些关于谋杀案最基本的问题都没有公开。

Nick下次审讯日期为4.29

法官宣布下次审讯日期为4月29日，届时控方将提交证据。检察官在庭外表示，还未决定会否要求判Nick死刑，他们仍在等待验尸报告，但其他相关证据已全数交予辩方律师。Nick原本找来著名律师Alan Jackson任代表律师，但上月他辞任，他直言情况超出了他和他的客户可控制范围，并指法律道德不允许他说出原因，但在退出时，他坚决表示：「根据加州法律，Nick的谋杀罪是无罪的。」

