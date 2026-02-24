冻龄舞王纽约遇世纪暴风雪 户外徒步逃难冻到面青嘴唇发紫 全城交通瘫痪寸步难行

现年64岁的杜德伟，于年初五（21日）在美国康州举行演唱会，他原订于演唱会翌日回港，却遇上美国东北部地区强劲冬季风暴，更是纽约市9年来首次发布暴风雪预警，而杜德伟所乘航班因暴风雪取消，在大雪粉飞下，四围有著厚厚的积雪，而杜德伟当时在纽约街头，冻到面色苍白，嘴唇发紫，帽子和肩膀上也积了一层白雪，而且因为暴风雪令交通停驶，寸步难行，杜德伟现时只有等待暴风雪停止才能离开。

杜德伟遇暴风雪滞留纽约

杜德伟在新春期间，到纽约康州举行演唱会，因受到暴风雪影响，在完成演唱会后与太太及团队滞留纽约。冬季风暴从美东时间2月22日（周日）开始带来厚重湿雪，积雪厚度可达数英尺，所有交通都受风雪影响陷入瘫痪，且导致大范围停电。杜德伟先向粉丝幸平安，他表示：「年初五我在美国纽约康州演唱会，一行30几人本来计划在演唱会翌日离开，但航班因暴风雪取消，部分航班取消至25号，大队滞留纽约。当时还不知道暴风雪这么严重，直至晚上八时所有人同时收到电话的警报，预告交通停驶，所有商舖关门学校停课，团队留在酒店暂避，才感觉到这次风雪的威力。」

杜德伟皮褛肩膀满布积雪

杜德伟现时滞留在纽约，他在ig分享了身处险地的情况，周围白茫茫一片，能见度甚低，片中杜德伟戴上帽子及黑色皮褛，但仍然未能御寒，面色显得非常苍白，嘴唇冻到发紫，而且肩膀及帽子上也有积雪，杜德伟虽然遇上如此恶劣环境，仍不忘拍片纪录，他一边自拍一边表示：「落大雪嘅纽约呀，Oh my god」，见多识广的杜德伟，今次也是一次极其难忘的体验。

杜德伟面对全城交通瘫痪

杜德伟身处时代广场，看不到平日的人潮，而停泊在路边的车子，也几乎完全被积雪覆盖，只剩下车顶一小部分露出，在这种恶劣天气下，杜德伟在雪地中行走也显得格外费力，路面结冰湿滑，每一步都充满危险。之后他站在一辆黄色的士旁，摊开双手，面露既无奈又惊讶的表情。美国大部分地区遭受冬季风暴侵袭，多个地方下大雪，据报道纽约市自2017年以来首次发布了暴风雪预警，让杜德伟大开眼界。



