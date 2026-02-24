郑中基走出婚变阴霾极速回春 惊现神秘女伴同游新加坡 事业重回轨道有大搞作？

郑中基（Ronald）自去年6月惊爆与余思敏（Sammie）结束12年婚姻后，一度行事低调，鲜有公开露面，直到去年12月才被网民在婚礼上捕获。近日郑中基趁农历新年，陪家人到新加坡玩，全程笑容满脸，又来者不拒合照，似乎已走出婚变阴霾。

郑中基父女同行游新加坡

日前有网民见到郑中基与女儿现身机场，之后又有人见到郑中基去新加坡环球影城。从网上流传的照片所见，郑中基身边有一名中年女子，在乐园内玩得不亦乐乎，二人乘坐过山车时，郑中基旁边的女子笑得合不拢嘴，看起来心情极佳。郑中基亦心情大好，对于粉丝要求合照来者不拒，表现友善尽显亲民一面。

郑中基与前妻余思敏于2011年结婚，二人育有一对子女，一直被视为圈中模范夫妻。直到2024年传出婚姻危机，去年6月双方突然宣布离婚，消息震惊娱乐圈，二人更展开离婚程序，两度现身家事法庭，就离婚细节进行闭门聆讯。事隔多月郑中基再度现身，有人大赞他状态回勇，不单将一头招牌长发染成啡色并电至微曲，身形亦明显「翻胀」，眼仔碌碌精神爽利！

「机动电视台」开工大吉

郑中基回复状态后，事业同样重回轨道，其创办的YouTube频道「机动电视台RTV」团队昨日（23日）在IG上载大合照，表示开工大吉，郑中基也有一同团拜聚餐。而被郑中基指控「工作及操守有问题」中止合作的何庆湘，神隐近一年半，于大年初三（19日）终于露面，在IG上载两张新相留言：「让我们一起过」，相信已收拾心情走出风波。

