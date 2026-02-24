《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首

现年63岁的前《欢乐今宵》台柱麦景婷，自1999年退出娱乐圈后，长居内地，近日激罕在香港露面，与当年一同经历生死的贾思乐，以及林漪娸、廖安丽和陈敏儿等一众好友相聚。从照片中可见，虽然已年过花甲，但麦景婷的状态依然极佳，戴著帽子和墨镜，星味十足，皮肤白滑紧致，丝毫不见岁月痕迹。

麦景婷贾思乐经历生死

在这次难得的聚会中，最瞩目的莫过于麦景婷与贾思乐的同框。二人曾在1988年澳洲严重车祸中命悬一线，这段共同的惨痛经历，让他们的友谊超越了时间与距离。在合照中，麦景婷与贾思乐如「糖黐豆」般紧靠在一起，脸上挂著灿烂的笑容，对著镜头做出爱心手势，深厚的感情不言而喻。虽然不常见面，但这份生死情谊早已深印在彼此的血液之中。同场的林漪娸在社交平台写道：「相识40多年，这种友情不能用语言去表达！ Love you all !!」，这句话相信也是麦景婷与贾思乐的共同心声。

88年澳洲车祸改变麦景婷一生

1988年麦景婷（当时名为麦丽红）、贾思乐及余绮霞等《欢乐今宵》艺员，在澳洲拍摄外景时遭遇严重车祸，事件震惊整个娱乐圈。这场横祸彻底改变了麦景婷的人生轨迹，也为余绮霞带来了令人叹息的一生。

余绮霞遭遇令人叹息

车祸中，余绮霞伤势最为严重，昏迷一个月后才苏醒。虽然保住了性命，但她的神经线受损，导致说话能力受影响，情况如同中风。不幸的是，余绮霞在1990年更证实患上鼻咽癌，虽经积极治疗，最终仍不敌癌魔，于1993年病逝，终年仅36岁。

麦景婷因车祸有不少后遗症

而麦景婷亦在这场车祸中脸颊受伤，身心均受重创。据指，由于当时未有好好疗养，导致后遗症至今仍在困扰著她，包括多年的坐骨神经痛、血管不通引致的头痛，甚至偶尔会视力不清。伤愈后，她离开了无线电视，转投亚洲电视，并最终于1999年退出娱乐圈。

麦景婷08年嫁吕颂贤

尽管身体承受著长期的后遗症，但麦景婷找到了属于自己的幸福。她与男艺人吕颂贤于1994年相恋，并在2008年低调结婚，丈夫吕颂贤更为了多时间陪伴她而减少幕前工作，二人恩爱至今。

麦景婷昂然迈向人生路

2014年，在车祸发生26年后，麦景婷曾在网上发文，表示希望所有被卷入这场不幸的单位，都能放下过去，昂然向人生之路迈进。她写道：「事件著实完全改变了我的一生⋯⋯但我相信『一切都是最好的安排』⋯⋯怀念已经远去的故友，祝福我多位的生死之交，要幸福、健康和快乐啊！」这番话语，展现了她经历巨变后的豁达与坚韧。

