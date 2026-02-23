伍允龙感情稳定放心搞事业 新一年誓拍更多好戏

伍允龙去年凭电影《九龙城寨之围城》先后在金像奖和亚洲电影大奖被提名「最佳男配角」，虽然最终失落奖项，但他认为被提名是对其演技一大认同，鼓励他未来要拍更多好戏。除了演技获肯定，伍允龙去年亦公开与李蔓莹的恋情，更已见过双方家长，伍允龙笑指妈咪无催婚，最重要是他们两人相处得开心。撰文︰黄佩丽、摄影︰林宾尼

伍允龙 7 岁移民

伍允龙 7 岁随父母移民美国芝加哥，父亲在当地开设武馆，令他自小就对武术有浓厚的兴趣，而武馆除教学生武术外，过年过节亦会有舞狮演出，伍允龙小时候也曾舞过狮头，但一早已交棒给师弟们，他每次回美国都只在旁边帮忙。今个农历年，伍允龙「重操故业」，再拿起狮头庆贺新春，虽然已多年没有舞狮，但他舞起上来亦有模有样，亦令他勾起不少在美国过年时的回忆。

伍允龙凭《九龙城寨之围城》事业起飞。

伍允龙与女友李蔓莹感情稳定，但暂时未有结婚打算。

伍允龙自细练习舞狮

伍允龙回忆小时候练习舞狮时很累，演出时更累，「每次表演都要一段时间，狮头又重，但每次都很开心，最记得芝加哥在农历年时都会落雪，试过在大雪中舞狮，狮头又是用纸做，舞完之后要确保干透才可收起来，等第二日再用。在大雪大风的环境下舞狮都几难忘，虽然后来已经不用我舞狮，但我跟着师弟们一起去表演，在旁边帮他们影相都辛苦。」

伍允龙打得又睇得。

伍允龙指儿时在芝加哥过年时，亦甚有气氛。

移民更重视传统节日

伍允龙在香港发展多年，每逢农历年都会回美国探亲，亦会帮忙处理武馆事务，他表示美国的农历年气氛相当浓厚，「在当地的华人很重视农历新年，我们都是中国人，无论搬咗去乜嘢地方都好，都很重视自己的文化，新年对华人是很重要的节日。尤其是移民家庭，就算我们在外国长大，都会捉紧自己的文化，细个最开心当然是 逗 利是，觉得有钱就开心，后来明白利是是长辈对后辈的祝福，很有意义。」

伍允龙表示马年会专注发展事业，希望自己和大家都会「一帆风顺」。

去年在电影金像奖和亚洲电影大奖均获提名，令伍允龙喜出望外。

伍允龙少谈拍拖冧事

谈到去年最大的得着，伍允龙表示是在电影颁奖礼上有奖项提名，「提名是大家对我的演技认同，是一个很大的鼓励，当时父母都有回来与我一起参与颁奖礼，觉得很窝心。（最大得着不是认识了女朋友吗？）都是的，拍拖是紧要，但感情事是私人活动，工作才是公开的，就可以多讲一些。」讲到现时有拖拍，拜年时会被长辈催婚？伍允龙笑言无拖拍时都无催过，妈咪对他一向是顺其自然，「两个人的事无得逼，最重要是大家相处开心，无得心急，如果我心急就会一早求其找个女朋友。」

伍允龙透露目前有不少工作正在倾紧。

伍允龙新一年要搞好公司

至于新一年的目标，他表示要拍更多好的电影，「几年前和拍档开了间制作公司，有部戏正在做后期，我希望将公司变成一个品牌，让观众和投资者知道，如果找我去做就可以拍到大家都想睇的动作片。现在的模式是，我和拍档 sell 故仔时都有个 package ，通常是由他做编剧和导演，我做演员和动作指导，其他角色就会因应投资者的想法去找。」

作为动作演员虽然会经常受伤，但伍允龙就话「Pain is temporary, film is forever」。

伍允龙拍戏受伤当经验

作为动作演员，受伤在所难免，伍允龙笑谓就算是做运动都会受伤，指每次拍戏都会尽力设计好每一个环节，会在最安全的情况下做危险动作，然而，意外总是难以避免，「我经常说『 Pain is temporary, film is forever 』，我的确经常受伤，早几年只脚俾架车拖，成嚿肉不见了又要开刀，伤口最后都会好返，今时今日都可以继续拍戏。我不会因为受伤而害怕拍动作片，但每次出了意想不到的意外时，都会提醒自己下次可以点去保护自己和别人，这都是经验，不会有阴影，如果再有类似情况，我会知道点样去避免发生同样的事，确保自己和别人的安全。」

伍允龙自言已多年没有舞狮，但他舞起上来依然有模有样。