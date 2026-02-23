Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪

影视圈
更新时间：18:30 2026-02-23 HKT
发布时间：18:30 2026-02-23 HKT

视后蔡思贝（Sisley）已有两年没有新作推出，早前更因IG简介删除TVB经理人联络电话，而传出离巢，蔡思贝未有多加解释，但在threads上仍保留经理人联络方法，传闻不攻自破。近日有网民在社交平台分享捕获蔡思贝的照片，引起网民热议。

蔡思贝神情轻松自在

前日（21日）有网民在threads分享在街头遇见蔡思贝的照片，相中人穿上黑色背心衬迷你裙裤，加上一对长白袜及黑鞋，大晒一双长腿，而面前放有一个巨型红色行李箱。由于相中女子坐姿豪迈，单脚撑在行李箱上，摆出随性轻松表情。

不少网民见到照片时，惊讶是否蔡思贝本人，有网民更笑言：「达哥做乜男扮女」、「佢系摆紧pose影相定做乜，点解成个流浪汉咁嘅？」、「脚短就咪学人摆上个箧度啦」、「佢咁样摆劲奇怪」、「都几令人好奇佢呢个姿势系搞乜」、「残咗好多，同埋发质唔好就应该短头发」等。

蔡思贝传离巢耐人寻味

蔡思贝参加《2013年度香港小姐竞选》夺得亚军，入行后备受力捧，2020年凭《踩过界II》在《万千星辉颁奖典礼2020》中赢得「最佳女主角」，成为视后。不过蔡思贝自2024年播出剧集《飞常日志》后已没有新作，直到早前才传出有机会演出周星驰（星爷）新作《少林女足》。蔡思贝今年2月6日庆祝35岁生日时，穿上红裙发文：「Red for rebirth… This year, the story begins again.」表示「红色象征重生，今年，故事重新开始」，留言耐人寻味。

