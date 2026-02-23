「富贵驸马」袁伟豪细仔百日派对规模从简 不及大仔豪摆32席 红星只见离巢视后

富贵前港姐张宝儿与袁伟豪的细仔「袁氹氹」去年11月出世，两年抱两，组成四口之家。袁伟豪的细仔转眼间已出世三个月，二人近日为囝囝举行百日派对，但对比起大仔「袁咕碌」百日宴，当时延开32席略逊一筹。

张宝儿分享盛况

从袁伟豪、张宝儿及胡定欣昨日（22日）的IG限时动态中，见到袁伟豪夫妇在户外为细仔「袁氹氹」举行百日派对，现场布置相当有心思。派对以一个巨型啤啤熊公仔作为主题背景，成为众宾客的打卡点。

场地布置挂满蓝、白色气球，气球下吊著一张张家庭温馨合照，又有「袁氹氹」的可爱成长照，充满童趣和爱意。派对上还有一个精致的熊仔造型蛋糕，上面写著「HARVEY HAPPY 100 DAYS」，祝贺BB仔健康快乐地成长。

袁伟豪抱实细仔

切蛋糕时，袁伟豪将囝囝抱在怀中，见到「袁氹氹」眼仔睩睩望向镜头，十分可爱。袁伟豪细仔的百日派对，今次未如大仔「袁咕碌」一样群星云集，只见到视后胡定欣及好友朱智贤分享照片。

