江华麦洁文准新抱曝光 32岁护士大仔宣布结婚 一场地求婚劲浪漫

64岁的江华与71岁的麦洁文（Kitman）结婚33年，细女陈蔷天继承妈妈衣钵加入乐坛，相反32岁大仔陈耀淙投身医护界，成为白衣天使。陈耀淙今日（23日）趁住人日宣布喜讯，透露已向女友求婚成功，正式升格为「准人夫」。

江华大仔浪漫求婚

江华儿子陈耀淙今日在IG限时动态分享一张充满心思的求婚相，见到陈耀淙与女友穿上校服，重现青涩的学生造型。在一个看似校门的绿色铁闸前，陈耀淙手持戒指，单膝下跪向女友求婚，画面浪漫。

陈耀淙在限时动态兴奋写道：「初七人日送俾大家嘅生日礼物：一个天大嘅喜讯！」还Tag未婚妻。而陈耀淙女友Manman也在IG分享喜悦，上传一张戴上求婚钻戒、二人紧握双手的照片，甜蜜宣布：「YES!!!!!!!!!! We're officially engaged！！」

江华准新抱放闪

Manman成为陈耀淙未婚妻后，又在帖文中透露求婚的背后故事：「我们的人生既然在这里相遇，不如就在这里开展新一页。」Manman还打上多个hashtag：「cosplay我哋自己中学时期」、「上年已经买咗戒指」、「好嘢要嗱嗱临落订」、「灵魂相认」、「校门前」，大晒幸福。

