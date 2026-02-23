原来视咁的｜《非常检控观》结局剧情大扭转 《卧底娇娃》今晚接力贺岁

今日农历年初七人日，夜晚8点半又有好介绍，就是TVB新剧《卧底娇娃》首播，到底有几好睇，容后细数。

先讲上星期五《非常检控观》连播两小时大结局，剧情张力十足，堪称近期TVB剧集高潮之作。结局讲到黑化后的蒋家旻毅然将父亲李成昌罪证交给警方，亲手将其送入监牢。狱中重逢一幕可列教科书级，面对毫无悔意的父亲，蒋家旻一句「多谢你呀爹哋」，至此父女恩断义绝，气氛令人不寒而栗。李成昌跟蒋家旻是继《美丽战场》后再度合作，二人演出已升华至另一层次。不过好戏还在后头，马德钟跟程可为这对母子「对决」。面对马德钟咄咄进逼质问，老戏骨程可为面不红耳不赤先用歪理辩解，再以道德勒索爆发出一段4分钟的争论戏份。不但演的过瘾，连看戏的观众都深深陷入演员的思绪当中，喘不过气来。

蒋家旻跟李成昌这场狱中对手戏，获网民大赞。

马德钟跟程可为的「对决」亦令观众睇得过瘾。

幕后班底强劲

经历过25集《非常检控观》的高能输出，今晚播映的《卧底娇娃》氛围截然不同，可让观众松一下气。这套主打轻快的喜剧，最适合阖家围坐餐桌以电视送饭。欣赏前不妨科普一下此剧卖点，首先监制方骏钊制作过《降魔的》、《跳跃生命线》；而编审邵丽琼的作品包括《他来自江湖》、《创世纪》，一望就知这对组合不简单。而3位女主角张曦雯、陈滢、罗毓仪各具特质，剧中张曦雯继续发挥「专业户」本色，化身「女版福尔摩斯」凭睿智拆解疑难。陈滢的喜感早在《痞子殿下》表露无遗，今次在新剧中她会作为动作担当，性格感性冷艳。至于年纪最轻的罗毓仪主打甜美灵动，更是「行走资料库」跟前两者结合相得益彰。男主角马贯东是第二次以男一身份演出，他一向演出卖力，今趟更加添几分肉紧。为应付多场动作场面，马贯东花了两个月时间减了20磅有多，更率先预告会有连场「晒肌」场面及跟张曦雯的亲热戏，自然令人期待。

马贯东为再次做男主落力瘦身。

张曦雯、陈滢、罗毓仪齐齐做卧底查毒品案。

《卧底娇娃》以女性阵容主导，加上邵美琪、关礼杰等实力派演员助阵。故事讲述张曦雯、陈滢、罗毓仪3位女警被委派以女团身份担任卧底，调查贩卖毒品「粉精灵」的幕后黑手。过往新春佳节，总会到戏院观赏贺岁笑片，今年观众只要安坐家中，收看《卧底》3位靓女初挑搞笑大梁，用欢乐及笑料应节。