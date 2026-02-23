原来视咁的｜黄洛妍为《唱钱》成「练习之鬼」获网民激赞 李尹嫣晒惊人转数加口才

由森美、Eric Kwok（郭伟亮）带领Plan V成员李茵彤Desta主持的互动音乐Game Show《唱钱》，逢星期六晚8点半于翡翠台播出，前晚挑战艺人有黄洛妍Janees及於伦敦大学主修音乐的应届港姐李尹嫣。而除了3位常规主持，陆浩明亦联同Plan V其余4位成员：江廷慧、彭家贤、陈昊廷及侯隽熙主持直播间，而这集直播间嘉宾是二度降临的《唱钱》铁粉张与辰！

黄洛妍和李尹嫣为观众赢得逾万元现金奖贺新春。

Janees唱得最好是Level2的《祝福》，综合成绩有97.3%。

天生靓声的Janees，头8关绝对可以用「越唱越强」来形容，挑战Level 7《失恋无罪》及Level 8《Where Did You Go》时，综合成绩更分别录得94.2%及95%，就连Eric Kwok也对Janees赞不绝口：「越难𠮶啲佢先越劲」、「佢劲得嚟仲要好听吖嘛」。为免「奖金归零」，Janees最终选择不挑战Monster歌曲，为当晚观众成功赢走10000港元奖金；不过Janees事后仍有大方试玩「难度区」超长的Monster歌曲《I Will Always Love You》，最终唱了42秒后宣告失败。事后Eric Kwok直指该曲是「难中之难」的歌曲，「其实Monster Level都有几级，有难，超难，同埋点解要咁难，呢首歌就系点解要咁难喇。」

节目组还释出了Janees忘情练习的片段，只见她投入至忘却表情管理，更烦恼肉紧至头发乱了。

《失恋无罪》获封「铁肺之歌」，Janees亦成功挑战完成。

练习至少100次

Janees全晚最好表现的，是Level 2的《祝福》，综合成绩97.3%之余，拍子准确率更高达99.1%，获森美大赞：「直情系音乐会𠮶种享受。」更神的是，Janees就连声线与声音转折位，也与原唱叶蒨文「神倒模」，事后Janees坦言为了唱出佳绩，每首歌至少练习了100次，除了拍子、音准，还包括特色设计位及咬字；Janees更笑指自己最喜欢练习，堪称「练习之鬼」。对于Janees如此认真练习及对待比赛，网民大力赞好，并认为Janees是有实力的唱将：「欣赏Janees认真练习，尊重节目、尊重自己」、「唱得好好，好有实力」。

李尹嫣虽然入行资历浅，但对住森美这个大前辈，完全零怯场。

李尹嫣於伦敦大学主修音乐，唱歌亦有一定水准。

至于获同届港姐岳凡荻及蔡华英到场打气的李尹嫣，则先后成功挑战了Level 1《攻心计》、Level 2《Show You》、Level 3《眼泪的秘密》及Level 6《女神》，为观众赢走1000港元奖金。但论综合表现，李尹嫣口才更胜唱功，当森美介绍李尹嫣的音乐背景时，李尹嫣先是抛出「有Check嘢㖞」赞叹森美、完全零怯场；之后又以「我自己瘀皮咋嘛」来形容自己参赛不及为观众争取奖金般紧张，终获森美大赞：「好钟意呢啲香港小姐，好贴地！」