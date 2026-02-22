黄宗泽下厨贺称帝 蔡洁陈滢事业爱情有期盼 「最佳拍档」笑谈新年愿望∣名人杂志

出炉视帝黄宗泽与同门的「最佳拍档」蔡洁以及陈滢，一同祝福《名人杂志》读者新年快乐、马年行大运、平平安安！黄宗泽早前在一片欢呼声中荣登《万千星辉颁奖典礼2025》视帝宝座，圈中好友众多的他，这段时间庆祝活动不断，加上密密麻麻的工作安排，在忙碌中度过新年前夕。撰文：李文伟 摄影：谭志光

同门的三人齐齐分享新年愿望。

谈到难得的春节假期，黄宗泽选择在家中做厨师，「都忙了一整年没有停过，新年会约朋友，年年都差不多，只要在香港过年都会约朋友来家里吃饭，下厨煮团年饭给大家品尝，一班兄弟也会来我家里团拜。」黄宗泽透露在过年前一星期便着手亲自准备，去年更首次炮制萝卜糕，获一班朋友迅速清碟，笑言是下厨最开心的事。为庆祝得奖，今年造访的朋友会更多？黄宗泽指新年习惯清静一下，「通常年初一都是最好的4、5位朋友，一起聊天、摸摸酒杯底。」

黄宗泽获邀做联合监制



蔡洁完成工作后回湛江老家过年，过去一年因为工作未有回乡度岁，今年则会与亲戚朋友庆祝佳节，更亲手为家人煎萝卜糕，又指家人准备的食物最有家乡风味，令人感到幸福，她亦计划到外地滑雪，知道陈滢都有兴趣，希望将来相约一起去。黄宗泽就投诉两人不约他，笑言不会滑雪也可以学，会学单板滑雪感觉比较有型，又爆蔡洁好谦虚自称新手，其实是玩了多年的专业级，蔡洁指每次都会去不同地方，欣赏不同雪山的风景。至于陈滢今年会在工作中度过，因为新剧《卧底娇娃》在新年期间播出，要与张曦雯、罗毓仪等一起现身宣传，同观众拜年，又指新年最佳节目是与家人食饭，亦喜欢行花市将家里布置好，「会买桃花、水仙将屋企布置出新年气氛，但没有太多人来，哈哈！」



回顾过去一年成绩，黄宗泽形容是开心的丰收一年，三人有份主演的《执法者们》亦是去年最高收视剧集，《新闻女王2》更令他成为「双料视帝」，「要感谢邵氏的同事，很俾心机地威逼利诱我去宣传，圣诞节大家一起四出拉票，大家都非常勤力！」他亦感恩市道影响下，工作量没有受影响，新一年同样安排满满，「希望今年行业大家都会更好，多些戏开、大家都有工作做。马年希望自己可以身体健康，觉得年纪大了易病了，经常飞来飞去，皮肤亦容易出状况。」至于成为视帝后的下一步，黄宗泽笑言：「好大压力！是得奖后大家最常问的问题，去年遇到Kingston这样特别的角色，今年会不会继续拣做这类衰人，不能只做警察，哈哈！新一年有很多计划在讨论当中，当中乐小姐（乐易玲）也提议我，帮忙做联合监制，对我而言都几大挑战，因为监制甚么事都要管理，剧本、拍摄、台前幕后和起居饮食都要管，乐小姐说如果在马来西亚等外地拍摄，我的朋友都可以帮上忙，我自己觉得不妨一试，如果成事都希望尝试一下，若实行会是最大挑战。」蔡洁与陈滢都对黄宗泽监制的工作有兴趣，笑言伙食一定好、受尽照顾，黄宗泽笑言两人要有肥10磅的准备。至于刚拍毕的新作《风华背后》，黄宗泽亦期待与汪明荃、蔡少芬、朱茵等的合作有火花，在新一年收获好成绩。

蔡洁学识等待就会出现



蔡洁过去一年参与了新剧《枱底》、《风华背后》等的拍摄外，更连续三年分身创作出书成「才女」，又跨步入漫画界并在早前举行联乘展览，新年更在海外获奖。蔡洁感恩工作量一直恰如其分，不用徬徨地等待，「每次工作我都需要时间消化，所以节奏上非常好，亦有时间去做自己的书，不久前收到好消息，书籍在外地参加国际比赛得到好成绩，接下来会进一步将角色变成IP，去做产品和朋友们一起交流，有本地艺术家、亦有演艺界朋友参与，将会义卖支持宏福苑的居民，没想到有一日可以踏到这界别，亦得到点好成绩。」黄宗泽投诉没邀他一起玩，蔡洁笑言太贵请不起他、亦觉得他太忙碌没时间，黄宗泽笑问为何同门都有这误会。谈到新一年计划，蔡洁表示，「最近两年学识等事情出现，如果有工作想做，但未遇到好时机，会急于实现但结果不成熟，亦会很抑郁。过去两年都遇过不开心的时候，在家里觉得抑郁，感觉事情解决不了。但新一年有剧集已预定档期、漫画亦会推出新作，新一年我亦想操肌，因放任自己很多年了！」

陈滢希望感情生活顺利



在加拿大长大的陈滢，则指去年因本命年犯太岁，笑言没有这方面知识，「但到年尾时我相信了，生命有五样最重要，包括个人健康、家人、朋友、爱情和事业，但这五方面总会有一方面不顺利，亦发生了不少令我难过的事，令我很期待送蛇迎马，会在新一年好好准备，希望大家介绍最好的地方求新一年顺利。」她指在家人方面，因其中一只爱犬离开令她消沉好一段时间，坦言发生了太多事，令她不禁有点迷信，「但我知道马年会非常好，希望和属蛇的朋友加油，今年大家都好掂！」问陈滢新一年目标，她笑言比过去一年好已很满足，最期待宣传新剧与大家见面，「近年剧集都在新年与大家见面，新年宣传会更有喜气，难得以喜剧与大家度过新年，相信新一年事业会更好。」陈滢对马年有信心和希望，望积极改善各方面情况，最近被指蜜运中的她，望感情生活也一起拓展？她笑言：「最近五件事都不顺利，希望都可以顺利啦！」黄宗泽笑指她进入新一年一刻，追求者便会不断。

场地：香港丽晶酒店

