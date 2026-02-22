草蜢红馆开40周年骚 献给恩师梅姐 从屋邨仔到乐坛长青树∣名人杂志

被誉为乐坛长青组合的草蜢，为纪念成军40周年，将于今年4月底在初心地红馆举行6场《Grasshopper Three In Love草蜢演唱会2026》，三子更预告演唱会以庆典形式跟入场观众一起森巴舞！贵为「男团始祖」的草蜢，原来一直都有留意现今乐坛的组合动向，并坦言有意邀请MIRROR及来自不同年代的乐坛组合，举行一个大联盟音乐会，完成多年来的梦想！撰文：彭丽莎 摄影：朱伟彦

草蜢祝大家马年家肥屋润，莘莘学子就能学业进步。

三只在屋邨长大的「草蜢仔」蔡一智（阿智）、蔡一杰（杰仔）及苏志威（阿细），1985年参加新秀歌唱大赛后加入香港乐坛，纵使经历不少高低起跌，都依然携手同行，一直坚持三位一体，不经不觉至今已在圈中打滚了40年，是香港史上惟一一队从未拆伙的跳唱组合，成为了香港「传奇」代表之一，而草蜢三子亦引以为傲。





传奇心目中的传奇

在三子心目中，已故「百变天后」梅艳芳、罗文、张国荣（哥哥）、陈百强（Danny）以及周润发等，才是真正的传奇人物，但说到「传奇」，他们认为能够结识到这些传奇才是真正的传奇：「我们本来在屋邨睇电视看到他们，这些传奇无端端变成我们的朋友，他们才是传奇。我们第一个歌迷会成立，就是陈百强做我们的嘉宾，是我们的偶像。有达明、黎小田、陈百强、李克勤、陈友……好多，仲有阿梅，哗！几厉害呀！」

难忘罗文千里送惊喜

草蜢回想当年入行后获得首个乐坛新人奖，周润发就是颁奖嘉宾；而40年后，发哥成为了蔡一智的跑友。杰仔亦忆起当年在上海开演唱会，罗文特意飞往当地向他们送惊喜：「我们第一次开演唱会，罗文还不让我们知道，特地飞到上海，然后亲自去包花束送给我们，你知道他有多贪靓，他嫌当时那些花『唔够靓』、好细束，于是他买了好多束，所以我觉得这位前辈真系好有心，他们才是传奇中的传奇！」

杰仔忆述当年罗文飞往上海，为在当地开骚的他们送惊喜，令他们超感动。

草蜢谦称他们并非传奇，哥哥、发哥等前辈才是真正传奇。

证明梅姐没看错

提到今次演唱会选择在红馆举行，而不是其他场馆，草蜢表示跟恩师梅姐有关：「我们40年前比赛出来，第一次大型表演就在红馆、四面台，就是梅艳芳的15场演唱会，韬梅姐的光。40年后，我们3个依然健在，身材又冇走样，所以能够在同一个地方，觉得件事系好完美，好有意义，送返这个40周年演唱会俾恩师阿梅（梅艳芳），证明梅姐没看错我们，真系坚持了40年。」他们指当年初出道时不被外界看好，甚至遭冷言冷语，杰仔说：「有好多人都会话这种组合应该唔得啦！他们好快就玩完啦！这些只系2、3年货仔……但系我们自己都要争气，唔想梅姐被人睇衰，到依家就做咗超过40年，所以我们都好感恩，因为曾经遇过这个超级巨星，我们要再努力些做给她看。」

当初草蜢不被睇好，全靠梅姐提携，他们才有今天的成就，故此这次演唱会是三子送给梅姐的礼物。

草蜢指陈百强亦是他们心目中的传奇。

红馆是歌手道场

草蜢认为能够站上红馆舞台举行演唱会，是一个歌手的指标，阿细表示：「所有歌手觉得站在红馆开个人演唱会，是一个荣誉和肯定，我们都觉得红馆好好，就算依家有其他场馆，可以坐好多人，几靓都好，我都觉得系情意结，俾我再拣，我都系会拣红馆。」阿智补充道：「红馆就好似一个真正舞台的道场，如果你冇上过红馆这个道场，就不是一个真正的武士。」

阿智表示：「我们三个都觉得，一个组合40周年是很难的，好多朋友都是看着我们成长，所以我觉得他们都有同感，好难能可贵。我们三条友仔由屋邨，然后去到红馆、再去到世界各地，去celebrate（庆祝）这个庆典，我觉得他们应该也会很开心，好似开生日会咁样和我们庆祝。」杰仔接着说：「如果一对男女结婚周年已经系Ruby（红宝石婚），你说是不是应该要来个celebration？」而他们亦已定了演唱会的红色系dress code。

草蜢举行《Grasshopper Three In Love草蜢演唱会2026》，纪念成军40年。

草蜢在舞台跳唱40年，至今依然活力四射。

想办组合大联盟音乐会

作为「男团始祖」的草蜢，亦有留意现今乐坛的新组合MIRROR和COLLAR，并有意举行一个以「全组合」形式的音乐会：「因为我们好想做一次组合大联盟，将全港所有组合，大大小小都好、2人、3人、4人、6人、10人的，希望可以做一个concert，全部系组合，咁就厉害喇！若然能够发生这件事，你们幻想一下那个画面！希望我们草蜢扯头缆。」杰仔续说：「到时我们发英雄帖的时候，大家真系要应约㗎㖞！」这个「大联盟」音乐会，也是草蜢现时其中一个梦想之一。

草蜢想搞一个「全组合」形式演唱会，希望能邀得MIRROR参与。

草蜢构思中的「组合大联盟」音乐会，亦打算邀请COLLAR参与。

病愈再出发 感觉似「初恋」

刚刚踏入59岁的杰仔，2024年10月突然在IG公开完成脑部肿瘤切除手术，经历约8个多月休养与积极复健，去年7月「复出」重返舞台担任陈慧琳演唱会表演嘉宾，状态超好，他还笑言感觉似「初恋」。「重新」出发的杰仔表示会更珍惜每一个演出：「我会再珍惜每一个moment，所以我依家每一次出场都系咁开心，我越开心，台下观众就更加开心，我觉得自己系好重要，系要散播正能量出去俾大家。」

坚持三位一体

杰仔表示在街上遇见不少「同路人」，大家都会互相鼓励：「我这一次的病，在街上都会遇到好多同路人，他们都会好热情地过来跟我说加油，我都会跟对方说加油，互相分享。」杰仔在康复期间就写了歌曲《老的辣》，并找来好友黄伟文填词。

在杰仔休养期间，蔡一智和苏志威坦言仍有人邀请两人工作，但他们却放弃赚钱机会，坚持等到杰仔正式康复才「合体」工作，杰仔说道：「在我康复期间，其实我们一直做紧张唱片，不停咁开会，基本上都冇停过，只是慢些。」

草蜢三子成军40年，一直相亲相爱，亲密犹如一家人。

体能更胜年轻时

草蜢每次演出总是给人精力无限的感觉，在台上又唱又跳依然没喘气，体能超好，杰仔表示：「我们由年轻一直跳到依家这个岁数，不断都keep住做运动，冇间断过，已经成为习惯，习惯就好似呼吸一样。」

今年5月「登六」的阿细表示：「依家我返到屋企，有时间，我就拎住个健身袋出去，我老婆不用问我去边，都知道我去健身。」而61岁的阿智则表示自己的体能比年轻时还好：「我觉得自己的体能好后生，后生时都冇办法跑马拉松，我甲子之后竟然跑半马，我们后生时真系冇跑步，反而依家体能比以前好。」

去年7月杰仔病愈「复出」，与阿智、阿细齐担任陈慧琳演唱会表演嘉宾。

千个梦只实现了几百个

访问期间，当阿细提到自己每次在健身室操练3、4小时，身旁的杰仔即惊讶地说：「你3、4个小时㗎咋？」杰仔表示自己每天最少花6至8小时做运动：「其实我们做运动好重要，如果我之前冇做咁多运动，我痊愈冇咁快。我康复得好快，觉得自己好似冇事一样。依家冬天咋嘛，如果唔系已经游咗落水喇，自己集训时，我一跳落泳池就游3,000米

先肯上来，仲要限时，觉得自己好似运动员。」

虽然草蜢今年已迈向入行第41年，但原来还有目标仍未达成，所以会继续不断寻求突破，阿智说道：「我们第一首歌叫做《飞跃千个梦》，千个梦㖞！我估只系实现了几百个，其中认识到谭咏麟，认识到好多人，譬如我自己觉得做到依家40年，我们草蜢都还未做到一个音乐剧，又未拍到一个全音乐电影，其实还有很多艺术方面的东西，我们都要突破自己。」

杰仔康复期间写了歌曲《老的辣》，庆祝战胜病魔。

40周年大碟大制作

阿智透露已着手筹备推出一张纪念大碟，除了收录新歌之外，还有一些重新编写及旧歌翻唱：「依家已经好少人做大碟，但是我们仲要夸张点，这个40周年大碟，将会有40首歌。我们不想草率地出这张大碟，因为对我们来说，这张大碟好有意义好重要，而大碟的format可能都是CD，我们会将它变成黑胶，甚至可能是录音带，就是要将我们经历过、 学过的东西，呈现一次在现世代，这是我们在40周年给歌迷、观众的一个定情信物。」

除了已推出的新歌《Framily》、《老的辣》之外，阿智表示已跟弟弟蔡一杰写好了几首歌，令歌迷十分期待！

化妆：Will Wong 发型：Ken Hui

