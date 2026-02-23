CON-CON香港2026｜木村心美FLOW 4月袭港 AK主场之利首天登场 Tyson Yoshi次日献声

「CON-CON HONG KONG 2026」是首个由香港策划，源于香港文化DNA的亚洲跨界IP潮流文化盛会，将于4月4至5日于亚洲国际博览馆举行。除了全方位文化运作的IP 活动外，还有音乐会等，多位人气J-Pop及殿堂级动漫歌手及乐队，联同香港流行音乐歌手接力登台。并由日本男神木村拓哉大女木村心美（Cocomi）担任大使，来港见fans。

第一日有高桥洋子

该文化盛会阵容鼎盛︰包括演唱《新世纪福音战士》主题曲《残酷天使的行动纲领》的高桥洋子、演唱《男儿当入樽》片尾曲 《我只凝望你》的大黑摩季、「结他武士」MIYAVI、Morning娘前主将后藤真希、乐队Do As Infinity、FLOW、TOGENASHI TOGEARI、新人miharu等，还有香港代表AK（江𤒹生）、Tyson Yoshi等。

「芒亨狂」后藤真希杀到

后藤真希是日本演艺圈著名的《魔物猎人》（芒亨，Monster Hunter）狂迷，她曾多次代言该系列游戏广告，又为主角母亲配音。她更设有名为《GOMAKI no Guild》的频道，分享游戏实况，又翻唱多首大热动漫歌曲，包括高桥洋子的《残酷天使的行动网领》、LiSA的《炎》等，成功从偶像转型为深受Z世代欢迎的游戏网红。

Do As Infinity深受动漫迷追捧

乐队Do As Infinity则为由金城武、中山美穗主演日剧《二千年之恋》演唱主题曲《Yesterday & Today》 ，并因而红爆亚洲；他们亦为《犬夜叉》演唱多首代表作，包括《深邃森林》、《没有你的未来》等。同样为动漫迷熟悉的摇滚乐队FLOW，则为《火影忍者》、《叛逆的鲁鲁修》 等动画演唱多首大热作品。至于TOGENASHI TOGEARI，因为动画《GIRLS BAND CRY 少女乐团呐喊吧》而成立，此动画自2024年4月开播后，成为春季动画话题之作，动画蓝光碟销量更一举超越《鬼灭之刃》，乐队主打歌《炸裂绽放》在YouTube已突破1,500万点击。