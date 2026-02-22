第76届柏林影展│《Yellow Letters》夺最高荣誉「金熊奖」 珊迪娜许勒暌违20年再度封后

「第76届柏林影展」于香港时间今晨公布得奖名单，土耳其裔德国导演lker Çatak的《Yellow Letters》赢得最高荣誉的最佳电影金熊奖。《堕下的对证》德国影后珊迪娜许勒（Sandra Hüller）暌违20年，凭《Rose》在柏林再度封后。

获奖电影人表态声援

今届影展因评审团主席云温达斯（Wim Wenders）一句「电影人避免直接参与政治」引发激烈的争议，颁奖礼上好几位获奖电影人即趁机声援加沙地区的巴勒斯坦人。最佳电影金熊奖由《Yellow Letters》捧走，电影讲述土耳其的剧场导演和女演员夫妻因为政治因素被逼失去工作及离乡背井，片中充满浓厚的政治控诉意味。云温达斯认为这部电影有预示不久将来可能发生在自身国家的惊人预兆。导演Iker Çata在台上发表得奖感言时，表示：「真正的威胁并不在我们之间，电影人不要互相对立，而是去对抗独裁专制、右翼，以及摧毁我们权利和生活方式的虚无主义者。」

《Salvation》夺得「评审团大奖奖」

「评审团大奖奖」由土耳其电影《Salvation》夺得，导演Emin Alper致词时提到：「加沙的巴勒斯坦人正在最恶劣的情况下垂死生存。」赢得观众的热烈掌声。最佳主角奖由珊迪娜许勒凭《Rose》第二度捧走，她20年前曾凭《Requiem》首封柏林影后。珊迪娜在片中女扮男装的精彩表现获得好评，她在台上明言：「我一如往常没有准备得奖感言，我整晚上都在聆听你们的发言，我只能说『你们说的都是对的，全部』。我觉得很神奇的是，我在一个能够说出真心话的房间里，我为此感到很感激。」法国影后茱丽叶庇洛仙（Juliette Binoche）主演的英美片《Queen At Sea》获得「评审团奖」，此片的英国演员Calder-Marshall及Tom Courtenay齐获颁最佳配角奖。《Everybody Digs Bill Evans》 Grant Gee夺得最佳导演，《Nina Roza》获颁最佳剧本。