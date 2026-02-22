MC张天赋拖爱犬「猪柳蛋」拍广告 陈蕾视人生如打机不停过关

MC（张天赋）、陈蕾、Dear Jane及网球员黄泽林（Coleman Wong）在新一年携手，代言快餐品牌，为耳熟能详的广告曲旋律注入新鲜感，并分享心目中的精采时刻。

Dear Jane食鸡揾灵感

当中MC代表「playin'」态度，他与小狗一同拍摄广告，搞笑指爱犬都叫「猪柳蛋」，他一边食汉堡包，一边同狗仔玩，形容是梦寐以求的playin' moment。另外，再次参与品牌广告拍摄的陈蕾、Dear Jane，分别代表「gamin'」及「jammin'」态度，陈蕾说：「众所周知我非常热爱打机，除了有助放松减压之外，仲可以帮我获得更多创作及表演灵感！」Dear Jane则说︰「当我们欠缺灵感时，最爱食麦炸鸡唞唞叉电！」

黄泽林诉说生活态度

Dear Jane十分认同陈蕾所言，续称︰「我们4个人都十分享受每次创作、Jam歌时刻，希望乐迷可以从我们的作品中得到力量、共鸣。」此外，著名网球员黄泽林活现「smashin'」态度：「今次与大家分享我的网球练习与生活，感觉十分特别，希望大家于新一年大家继续支持我！」