钟楚红睇《夜王》零滤镜现身  鼻子真实状态曝光被指似成龙  网民问同行富婆：点解唔P图？

80年代香港影坛的性感女神、「红姑」钟楚红，虽然自1994年息影后便鲜少公开露面，但她的一举一动依然是大众焦点。近日城中超级富婆陈凯韵（甘比）在社交平台上分享了与钟楚红及大女儿刘秀桦的合照，让66岁红姑的近况再度曝光，引发网民热烈讨论。

钟楚红仅化淡妆仍神采飞扬

从甘比分享的照片可见，她们一行三人相约入场欣赏贺岁片《夜王》，力撑好姊妹郑秀文，三人开心举起戏票合照。相片中，66岁的钟楚红仅化上淡妆，梳著一头俏丽短发，面对镜头绽放出如孩童般灿烂真诚的笑容，气色红润，神采飞扬。尽管脸上留下了自然的岁月痕迹，鱼尾纹清晰可见，但丝毫无损她的优雅气质，反而更添一份从容与真实。

钟楚红鼻子被指像成龙

这张近乎零修图的照片，也意外引发了网民对其容貌的讨论。有网民惊讶地表示：「从来不知钟楚红的鼻子那样大」，更有甚者指其鼻子与成龙有几分相似。

钟楚红「看到真实样子更难得」

照片的真实感也让一些网民产生了不同看法。有人留言询问甘比：「怎么不帮红姑美颜一下再发图，她毕竟也是很多人心目中的女神」，认为应该为女神维持完美形象。但这种看法随即被其他网民反驳，大部分人都力撑钟楚红的自然状态，纷纷表示：「这样也挺好，看得出是美女，能看到真实的样子更难得」、「美颜反而很假，美女不需要滤镜来让大家看见她的美」，大赞她拥抱真实的勇气，是真正的「冻龄女神」。

