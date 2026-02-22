Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪明荃星二代契女贺女儿生日 7年前秘密生B经手人成谜 去年认爱大品牌高层诞混血细仔

影视圈
更新时间：18:00 2026-02-22 HKT
发布时间：18:00 2026-02-22 HKT

谢贤与狄波拉的女儿、汪明荃契女谢婷婷，自2019年秘密产女后，一直对女儿Sara的样貌和生父身份保密到家，专心在温哥华享受母女生活。谢婷婷去年认恋被传任职大型家具连锁品牌北美区零售总监的外籍新欢Mathew，同年更诞下小儿子Brooklyn Milne。早前他们一家四口返港探亲，走遍香港各地景点，谢婷婷日前亦在香港为女儿庆生，今日（22日）在IG分享女儿照片，庆祝女儿踏入7岁。

谢婷婷女儿性格活泼

谢婷婷在IG分享了多张女儿的生活照，温馨庆祝Sara的7岁生日，并配文写道：「Happy 7th birthday to this little girl with the biggest heart and the brightest smile. I love you more than words will ever hold.（祝这个拥有最宽广的心和最灿烂笑容的小女孩7岁生日快乐，我爱你无法言喻。）」字里行间充满了对女儿的爱。

相关阅读：谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧

谢婷婷保护女儿样貌

照片中可见7岁的Sara拥有一头浓密的长发，虽然谢婷婷一如既往地用可爱的贴图遮住了女儿的样貌以保护其隐私，但从照片中仍能感受到Sara活泼开朗的性格，脸圆圆相当可爱。照片记录了母女俩多姿多彩的生活点滴，包括在家中用气球布置的生日派对，其中气球拼出了「SARA」的名字；还有Sara在海滩学习冲浪、在游乐园玩耍、品尝鸡蛋仔和雪糕，以及在体操馆练习的矫健身影，可见谢婷婷用心栽培女儿，让她勇于尝试各种新事物。其中一张照片，Sara更与弟弟温馨互动，画面非常有爱。

相关阅读：谢婷婷「旧爱」被指控性骚扰 向女导演发送性交色情片：这样可以吗？ 疑借醉做一事涉恐吓

谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身？

谢婷婷疑为外籍旧爱诞女

谢婷婷2019年宣布诞下女儿，但她从未公布女儿生父的身份，她曾经因分享生活照，曝光了女儿的全名为「Sara Dejaeghere」。有指，「Dejaeghere」这个姓氏在比利时最为常见，其次是法国和美国，估计Sara生父是外籍人士，但Sara样貌不似混血儿，未知生父是不是华人。谢婷婷去年认爱并再次生B，由她分享的生活照可见，Sara与继父亦相处得不错，一家看来非常幸福。

相关阅读：谢婷婷诞子三个月搬新豪宅 复式新居地方宽敞有大花园供仔女玩乐

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
3小时前
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
5小时前
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
6小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
时事热话
5小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
01:54
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
社会
9小时前