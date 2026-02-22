汪明荃星二代契女贺女儿生日 7年前秘密生B经手人成谜 去年认爱大品牌高层诞混血细仔

谢贤与狄波拉的女儿、汪明荃契女谢婷婷，自2019年秘密产女后，一直对女儿Sara的样貌和生父身份保密到家，专心在温哥华享受母女生活。谢婷婷去年认恋被传任职大型家具连锁品牌北美区零售总监的外籍新欢Mathew，同年更诞下小儿子Brooklyn Milne。早前他们一家四口返港探亲，走遍香港各地景点，谢婷婷日前亦在香港为女儿庆生，今日（22日）在IG分享女儿照片，庆祝女儿踏入7岁。

谢婷婷女儿性格活泼

谢婷婷在IG分享了多张女儿的生活照，温馨庆祝Sara的7岁生日，并配文写道：「Happy 7th birthday to this little girl with the biggest heart and the brightest smile. I love you more than words will ever hold.（祝这个拥有最宽广的心和最灿烂笑容的小女孩7岁生日快乐，我爱你无法言喻。）」字里行间充满了对女儿的爱。

谢婷婷保护女儿样貌

照片中可见7岁的Sara拥有一头浓密的长发，虽然谢婷婷一如既往地用可爱的贴图遮住了女儿的样貌以保护其隐私，但从照片中仍能感受到Sara活泼开朗的性格，脸圆圆相当可爱。照片记录了母女俩多姿多彩的生活点滴，包括在家中用气球布置的生日派对，其中气球拼出了「SARA」的名字；还有Sara在海滩学习冲浪、在游乐园玩耍、品尝鸡蛋仔和雪糕，以及在体操馆练习的矫健身影，可见谢婷婷用心栽培女儿，让她勇于尝试各种新事物。其中一张照片，Sara更与弟弟温馨互动，画面非常有爱。

谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身？

谢婷婷疑为外籍旧爱诞女

谢婷婷2019年宣布诞下女儿，但她从未公布女儿生父的身份，她曾经因分享生活照，曝光了女儿的全名为「Sara Dejaeghere」。有指，「Dejaeghere」这个姓氏在比利时最为常见，其次是法国和美国，估计Sara生父是外籍人士，但Sara样貌不似混血儿，未知生父是不是华人。谢婷婷去年认爱并再次生B，由她分享的生活照可见，Sara与继父亦相处得不错，一家看来非常幸福。

