古天乐搞新年粉丝聚会大开金口 唱《今期流行》重现经典舞姿 被追问红馆开骚 : 谂下啦！

古天乐（古仔）虽然近期忙于做电影《寻秦记》宣传，不过一向爱锡粉丝的他，也不忘在农历年间与支持他的粉丝见面，昨晚（21日）他于尖沙咀举行「Koo's New Year Party 2026」，除了粉丝外，古妈妈、叶子楣、罗兰、吴丽珠、冯素波、佘诗曼妈妈等亦有出席。

冯素波送利是贺古仔

古仔与妈妈上台为醒狮点睛，期间有粉丝大叫「老公」，他听到后就笑指：「佢话我好高。」至于波姐冯素波亦上台唱了两句《天命最高》之余，又派利是畀古天乐，表示虽然利是好细，但要祝贺他将电影事业发展到最高，她又多谢古妈妈那么爱锡她们。

古天乐亲自跟每个人握手

古仔在聚会上除了与粉丝倾偈外，一向「守口如瓶」的他亦应要求大开金口献唱多首经典歌曲，包括《天命最高》、《男朋友》、《今期流行》及《像我这一种男人》，似开演唱会多过聚会。古仔唱《像我这一种男人》和《天命最高》时，古仔落台握手，搞到大家陷入疯狂状态，唱《男朋友》时又带女粉丝上台一起合唱，在唱到大家最期待的《今期流行》，唔记得歌词的古仔即刻找人攞歌词睇，不过他就唱到拧头，非常搞笑，而进入状态后，坐在台边的他即起身，更叫人上台跳舞，又同女粉丝一起做经典的「拜神」动作，之后越来越多粉丝冲上台，而他又有求必应与大家击掌和握手，令全场劲High！古仔除了祝大家新年快乐外，又冧粉丝表示好开心跟大家见面，自己亦亲手跟每个人握手，认为这样比钱更紧要，亦会记得大家。不过当被粉丝问到他今年是否会出新歌和开红馆骚后，他就笑言：「谂下啦！」