黎姿富豪旧爱让6岁儿燃点烟花  连珠炮发急冲妈妈险酿意外  父子合放「火箭炮」30秒险象环生

下月即将迎来76岁生日的黎姿旧爱、香港「漫画教父」黄玉郎，近年与比他年轻37岁的太太Cass育有一名6岁儿子，家庭生活美满。为增添农历新年气氛，黄玉郎近日与家人一同大放烟花，并由太太Cass拍片记录，但过程却是惊险万分，稍有不慎便可能乐极生悲。

黄玉郎儿子点烟花直冲妈妈

从Cass上载到社交媒体的影片中可见，黄玉郎当时正指导6岁的儿子，让他亲手点燃一款放置在地上的蝴蝶型烟花。Cass在影片附上的文字中透露，老公当时叫她不用退后，继续手持手机为他们父子拍片。

黄玉郎太太幸被拉开逃过一劫

没想到烟花被点燃后，并未如预期般向上升起，反而在地面高速旋转后，失控地朝著正在拍摄的Cass直线飞去。从画面中能清楚看到火光直冲镜头，Cass也吓得惊呼。她事后心有余悸地表示，幸好身旁的伙记反应迅速，在千钧一发之际把她拉开，才侥幸没有被射中，否则后果不堪设想。

黄玉郎和6岁儿劲射「火箭炮」

除了这惊险的一幕，在另一段影片中，黄玉郎与儿子及其他人并排而站，一同手持俗称「火箭炮」的巨型烟花筒，向著夜空疯狂扫射。片中可见，多支「火箭炮」同时喷射出璀璨的烟花，持续时间长达30秒，并发出隆隆巨响，场面相当震撼。

黄玉郎儿子「沙煲咁大个胆」

虽然烟花火光四射、巨响不断，但和黄玉郎一起发射「火箭炮」的6岁儿子却面无惧色，显得十分大胆，让Cass也表示儿子「沙煲咁大个胆」。不过，一系列的影片也引来部分网民关注，认为让年仅6岁的孩童亲手点燃及手持大型烟花，此举实在太过危险，随时可能发生意外。

