102岁梅妈向网民拜年中气十足 近年再被入禀申请破产 懒理儿子风流事母子关系彻底决裂

已故乐坛天后梅艳芳的母亲覃美金（梅妈）转眼已届102岁高龄，自从百岁寿宴后，她已久未公开露面。日前，「梅艳芳国际歌迷会」在IG分享了一段梅妈的贺年祝福影片，让网民得悉她的近况。

梅妈向网民拜年中气十足

影片中，梅妈身穿一件充满喜庆气氛的红色中式棉袄，满头银发，安坐家中。虽然年事已高，但她看起来精神相当饱满，气色红润。她手持数封利是，面对镜头中气十足地向大家拜年：「恭喜发财！」

梅妈屡陷财困风波

梅妈这次罕有地露面，也让外界再度关注梅妈的近况。近年她生活并不平静，更曾再度被入禀申请破产。据悉，梅妈在2016年结束破产令后，翌年因欠下约13万元的法律费用，再遭申请破产。不过，在2024年10月，因梅妈已还清相关款项，律政司向法庭提出的破产呈请最终获准撤销，让她的经济风波暂告一段落。

梅妈与儿子梅启明关系破裂

与此同时，她与长子梅启明的关系更跌至冰点。去年梅启明宣布与泰籍女友再婚，梅妈不但没有现身，据报更因不满儿子行为而与他彻底反面。梅启明去年参加电视台演员招募时，曾向媒体透露自己与母亲失联，并声称梅妈「被人控制」，目的是希望透过传媒寻母，更指母亲生活费已增至25万元，但种种说法都未获梅妈方证实，母子关系显然已经破裂。

在经历家事纷扰及经济困难后，如今见到梅妈在影片中精神尚佳，也让关心她的梅艳芳歌迷稍感安慰。梅艳芳粉丝们都纷纷留言，祝福梅妈身体健康，能真正安享晚年。

