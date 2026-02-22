Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王丨侍应「结衣」争下海超爆笑 丽英由「小薯茄」网红变影坛新贵 「全死角美少女」自带喜感

影视圈
贺岁片《夜王》截至昨晚（21日）累积票房已冲破4,000万，YouTube频道「小薯茄」成员之一的丽英，在片中饰演「结衣」一角并非夜总会女公关，但作为东日秘密武器「侍应」，单是忽然爆几句日文，加上抢住「下海」，出场戏份不多，却胜在够突出又好笑，引起网民关注。

丽英喜爱日本歌手YUI

由「小薯茄」做到独立歌手的丽英，其实只有28岁，是香港城市大学创意媒体学院学士。丽英因为喜爱日本歌手YUI，而学弹吉他，网上有不少其翻唱的日文歌曲。丽英于2019年演出ViuTV剧集《教束》，之后获合作的程仁富介绍，加入网络媒体「小薯茄」。

丽英翌年推出歌曲《明明单身最开心》，于2021年《新城劲爆颁奖礼》获颁「劲爆新人奖」，并在2024年夺得「劲爆跃进女歌手银奖」。丽英拍过MIRROR成员多首MV，亦演出《940920》、《百万同居计划》、《打天下2》等，同时参与多部电影，包括《阿妈有咗第二个》、《死尸死时四十四》、《填词L》等，又为《玩转脑朋友2》配音。

丽英有个人特色

丽英曾在访问中提过从未想过可以出歌，假如没有入娱乐圈，可能会做老师。丽英对于「全死角美少女」称号，认为是其个人特色，亦认同自己不完美，对称号感到自豪。而丽英在电影宣传片见工一幕，便巧妙用上「缺点唔系话冇嘅，最衰都系『零死角』啰，因为呢样我都搞到有少少抑郁。」引人发笑。

