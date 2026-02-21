Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗启豪爆年中有秘密大型演出 大赞《中4》参赛者厉害最深刻「企鹅人」

更新时间：18:53 2026-02-21 HKT
发布时间：18:53 2026-02-21 HKT

罗启豪今日（21日）到饶宗颐文化馆与「豪壳」（粉丝暱称）举行「罗启豪 X 豪吧」马年新春团拜。罗启豪表示，前年举办完新春团拜之后，去年没时间停了一年，加上过去一年与豪壳一同经历了很多里程碑，在上水开设市集又在湾仔举行亲子乐嘉年华，将活动义卖所得的善款捐给有需要人士，继去年取得「社企支持大奖」后，今年蝉联获奖，所以今年一定要再次举办团拜活动。

罗启豪将推出国语歌

罗启豪透露，年中将会有一个在自己事业上最大型的演出发生，问他是否到内地参加大型歌唱比赛？罗启豪称，不是这方向，但他也爱唱国语歌，所以也将会推出一些国语歌，问他是否举行演唱会？他表示，由于主办单位需要他保密，因此仍未能公布有关资料，他只能说，这次大型演出需要花几个月作事前准备。

罗启豪自嘲金鱼记忆

他表示，也有留意《中年好声音4》赛事，但因自己金鱼记忆已忘记了谁是谁，只觉得今届参赛者很犀利，因为他们是来自全球各地，最深刻「企鹅人」是戴上面具参赛者之中最厉害的，之后他将参与《中4》LIVE CHAT，所以现在开始要做功课，熟读他们的名字及面孔，以及唱过什么歌。

