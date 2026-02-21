夜王丨搞笑担当「土地」原来系剧帝 杨伟伦专情演艺师妹 获郑秀文认证「翻版许志安」

香港首部破亿港产片《毒舌大状》导演吴炜伦第二部执导作品《夜王》在今年贺岁档强阵出击。吴炜伦今次将战场由法庭转到以夜总会为背景，除了黄子华率领原班人马如王丹妮、廖子妤、杨偲泳、何启华和谢君豪外，还加上杨伟伦、谭文萱、COLLAR成员李芯駖等，自年初一（2月17日）正式上画以来，截至昨日（2月20日）中午1时止，《夜王》的累积票房已冲破3千万。

杨伟伦撞样许志安获郑秀文认证

在戏中一众舞小姐美艳登场，成功制造了不少热话，但仍有不少角色得获赞赏，当中包括饰演黄子华手下的「土地」杨伟伦（阿卵），今次他的演出非常抢镜，不单被黄子华郑重点名，大赞他将会是香港另一个笑匠：「每一场只要有阿卵嘅戏，都系非常好笑。」甚至有网民形容无论外貌气质都似郑秀文的老公许志安，连郑秀文都忍不住说：「初初都唔觉，一讲就咁似嘅！唔怪得之佢越睇越靓仔啦！」

杨伟伦毕业于演艺学院获封剧帝

今年43岁的杨伟伦出身于演艺学院，毕业后主力在舞台剧方面发展，在2005年与朱柏康、朱柏谦、白只、陈文进（Chris）成立男子组合「朱凌凌」，2007年「朱凌凌」夺得叱咤乐坛生力军组合银奖。杨伟伦在舞台剧发展不俗，曾在2015年凭舞台剧《过户阴阳眼》获得《第24届香港舞台剧奖》「最佳男主角（喜剧／闹剧）」，亦曾凭《在平坦的路上看不到日出》获得《第7届香港小剧场奖》「优秀男演员」。杨伟伦其后向电视、电影方面发展，2014年获王祖蓝邀请演出剧集《老表，你好hea！》时，扮演患有人格分裂的「比利」，还拍过ViuTV不少剧集，当中包括《午夜伴廊》、《I SWIM》、《叹息桥》，于《大叔的爱》饰演爱下厨的酒吧老板「方梓平」。

杨伟伦有位爱情长跑女友

杨伟伦在电影方面拍过《今晚打丧尸》、《再见UFO》、《妈妈的神奇小子》，2023年凭电影《正义回廊》入围香港电影金像奖最佳男主角。杨伟伦自细已甚有表演欲，中学时代在学校参加话剧演出，他曾于访问里透露，由于样子被指似廖伟雄，故年少时已喜欢扮「乜太」，而他本身亦很欣赏廖伟雄，长大后观看对方的作品，觉得他是一个很投入的演员，演戏亦去得好尽：「仲有人话似黄一飞、李力持、许志安、小夫同Simpsons，我喺读书开始已经知道唔系男主角嘅路，做得最多系主角侧边啲Friends，我冇定自己要做嘢角色，如果有制作人觉得我可以做男一，佢揾得我就会去做。」杨伟伦亦曾称有个拍拖多年的演艺师妹女友，视对方结婚对象：「我哋系互相吸引，我系唔可以主动追女仔，追亲都挞Q。」

