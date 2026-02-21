郭晶晶贤妻上身情侣装下厨 反问老公一句话泄婚姻生活甜蜜程度 互动闪盲网民

44岁「跳水皇后」郭晶晶与富二代霍启刚已结婚13年，婚后照顾一子两女，为大仔仔霍中曦、二女霍中妍、细女霍中怡学业非常用心。霍启刚早前在YouTube开设频道，郭晶晶也有亮相，近日趁农历新年，郭晶晶发挥贤妻一面，亲自下厨炮制马蹄糕，展现夫妻默契。

郭晶晶情侣装下厨

在影片中，霍启刚与郭晶晶同样穿上红色衫相当喜庆，整条影片由霍启刚大谈过去一年的经历，以及新一年的愿景，郭晶晶在旁细听，二人间中甜蜜对望，获网民大赞是模范夫妻的典范。

郭晶晶虽然如旁听者般，但整条近20分钟的影片仍相当忙碌，预备及整理食材，而老公也有在旁帮手，可见二人平日相处有商有量。其间霍启刚提到二人已结婚13年，郭晶晶震惊反问：「13年喇咩？」看来是婚姻生活太幸福，被网民笑指「快乐不知时日过」，片中的夫妻互动非常有爱。

郭晶晶烦恼仔女升学

提到三个仔女时，郭晶晶表示大仔已读中学，而细女亦已升小学，郭晶晶自言自己似多次重读：「我就更多功课，（中小学）我又读好几次。但系其实...我完全系挑战呀！我其实唔系咁叻学嘢、学习㗎。唉！都系，有时候我学一次，跟住再教佢哋，但系我都唔知。」却被老公指陪三个小朋友学三次，应该好厉害。

