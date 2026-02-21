Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天后晒13岁子近照获赞颜值飙升撞样王一博？近年举家回港生活 与富二代姊弟恋曾不被看好

影视圈
更新时间：15:30 2026-02-21 HKT
发布时间：15:30 2026-02-21 HKT

乐坛天后杨千嬅近年专注于内地发展，与老公丁子高及儿子丁进诺（Torres）甚至一度移居上海生活，并安排儿子在当地入读国际学校。去年6月，杨千嬅透露将慢慢把事业重心回归香港，亦表示儿子决定回港升学，现时入读香港的国际学校Year 9。近日迎接农历新年，杨千嬅一如往年分享全家福向粉丝送上祝福，网民关注点全在13岁的Torres身上，大赞他越大越靓仔，更有几分似内地顶流男星王一博。

Torres与爸爸丁子高十足饼印

在最新的全家福中，Torres身穿浅绿色潮牌卫衣，坐在父母中间，一同做出拜年手势。正值青春期的他不仅变高，五官也越发俊朗，颜值直线飙升。网民纷纷留言大赞「Torres越来越帅了」、「完全是个小帅哥」，并指他与爸爸丁子高长得十分似样，甚至有网民指Torres撞样」内地当红顶流男星王一博。

其实丁子高在婚前曾是男子团体VRF的成员，夫妻二人均有丰富的演艺经验。网民认为，Torres继承了父母的优良基因，又自小习惯面对镜头，凭借如此出众的外貌条件，若有意愿，大可「原地出道」，未来在演艺圈的发展潜力被看好。

相关阅读：杨千嬅有个超高颜值奶奶！家庭照再曝光姑奶美貌 老爷为皮具大王身家逾2亿

杨千嬅与丁子高恋情曾不被看好

杨千嬅与任职公关、皮革富商丁永方儿子丁子高这段相差5岁的「姊弟恋」，从拍拖到婚后都一直恩爱。然而，这段关系初期曾不被看好，外界常将两人在演艺圈的地位及身家拿来比较。婚姻踏入第17年，杨千嬅早前受访时曾分享维系婚姻之道，在于激情过后仍能愉快相处。她坦言，双方来自不同的原生家庭，需要耐心磨合、接纳彼此的差距，并愿意等待对方的节奏，直言：「婚姻是唯一一次选择自己的家人，所以相处的重量比较重要。」二人用时间证明了他们的爱情，成为圈中的模范夫妻。

相关阅读：杨千嬅私下真实人品大爆料！被千万票房电影功臣揭饭局上举动 目击过程大呼「黐线」

杨千嬅胞弟近照激罕曝光？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
5小时前
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
6小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
6小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
6小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
6小时前
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
01:58
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
3小时前
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
7小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT