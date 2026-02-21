天后晒13岁子近照获赞颜值飙升撞样王一博？近年举家回港生活 与富二代姊弟恋曾不被看好

乐坛天后杨千嬅近年专注于内地发展，与老公丁子高及儿子丁进诺（Torres）甚至一度移居上海生活，并安排儿子在当地入读国际学校。去年6月，杨千嬅透露将慢慢把事业重心回归香港，亦表示儿子决定回港升学，现时入读香港的国际学校Year 9。近日迎接农历新年，杨千嬅一如往年分享全家福向粉丝送上祝福，网民关注点全在13岁的Torres身上，大赞他越大越靓仔，更有几分似内地顶流男星王一博。

Torres与爸爸丁子高十足饼印

在最新的全家福中，Torres身穿浅绿色潮牌卫衣，坐在父母中间，一同做出拜年手势。正值青春期的他不仅变高，五官也越发俊朗，颜值直线飙升。网民纷纷留言大赞「Torres越来越帅了」、「完全是个小帅哥」，并指他与爸爸丁子高长得十分似样，甚至有网民指Torres撞样」内地当红顶流男星王一博。

其实丁子高在婚前曾是男子团体VRF的成员，夫妻二人均有丰富的演艺经验。网民认为，Torres继承了父母的优良基因，又自小习惯面对镜头，凭借如此出众的外貌条件，若有意愿，大可「原地出道」，未来在演艺圈的发展潜力被看好。

杨千嬅与丁子高恋情曾不被看好

杨千嬅与任职公关、皮革富商丁永方儿子丁子高这段相差5岁的「姊弟恋」，从拍拖到婚后都一直恩爱。然而，这段关系初期曾不被看好，外界常将两人在演艺圈的地位及身家拿来比较。婚姻踏入第17年，杨千嬅早前受访时曾分享维系婚姻之道，在于激情过后仍能愉快相处。她坦言，双方来自不同的原生家庭，需要耐心磨合、接纳彼此的差距，并愿意等待对方的节奏，直言：「婚姻是唯一一次选择自己的家人，所以相处的重量比较重要。」二人用时间证明了他们的爱情，成为圈中的模范夫妻。

