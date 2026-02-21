Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所

更新时间：15:00 2026-02-21 HKT
发布时间：15:00 2026-02-21 HKT

陆永（陆永权）与C君（郑诗君）组成Hip hop组合「农夫」出道25年，近年北上发展赚到盘满钵满，去年二人宣布成立属于自己的公司「农作天下 So Fa So Cool」，实行肥水不流别人田，农夫曾透露成立新公司后，今年全年已排满工作，同时定于5月在红馆举行演唱会。

陆永今年农历年留港过年邀好友聚会

陆永今年农历年留港过年，日前邀约C君黄天颐夫妇、黄翠如萧正楠夫妇与及洪永城梁诺妍夫妇齐齐到家中食盆菜，「陆永嫂」陈莉娜在IG限时动态分享短片并写道：「成班长辈陪Simsim猜波。」片中看到大家在户外花园打排球，空间极大。

陆永一家四口居于新界复式大宅

陆永与太太陈莉娜婚后育有大女陆一颖与细女陆一心，一家四口于新界复式大宅居住。陈莉娜曾分享为屋企大扫除，当时已经可见主人房目测最少有400呎兼配置大露台，媲美不少打工仔的居所。客厅面积亦相当大，除了摆放巨型电视与沙发外，还放置了钢琴与餐桌，非常阔落！今次陈莉娜贴出「长辈」们和SimSim齐齐在花园打排球的相片，七人分别站在花园的两侧，空间仍绰绰有余，黄翠如都笑言：「;;初三排球夜，一个好好打排球的场，成班长辈陪SimSim打波。」

陆永曾自爆户口只得双位数

入行25年的陆永曾自爆户口只得双位数，但早年同C君搞笑形象成功入屋，跟郑裕玲的合作更加极受欢迎，现时他主力在内地吸金，太太陈莉娜过往曾透露，每隔几年就会跟风水搬一次屋，她指屋不一定大就好，她表示「有啲细屋风水都好好㗎，可惜真系唔够住。」今次入住的复式豪宅，陈莉娜曾说：「我个Agent好劲㗎，同我睇咗四五十间屋，师父先话呢间屋好。」

