金多宝丨另类大战一触即发？翁子光轰戏院「霸王排片」风波持续 网民撑市场决定：小心收反宣传之效

翁子光执导，金燕玲、钟雪莹、吕爵安、李尚正、虾头杨诗敏主演的2026年贺岁电影《金多宝》上映以来赢得口碑，但票房不似预期，连日来一众演员落力为电影宣传，执行导演何爵天更变成宣传主任，落力在网上宣传，希望吸引观众入场。

翁子光就排片情况表示不满挨轰

翁子光昨日（20日）宣传《金多宝》坦言在排片、公关、商业的问题上也在学习中，其实翁子光亦曾在FB发文，就排片情况表示不满：「早上8点多及凌晨12时多，然后施舍了一场中午1时多。一部戏一天二十七场，另一部戏一天两场。说好的港片共赢呢？不是说请大家几部贺岁片都要一并看完吗？」不过翁子光的留言竟挨轰。

翁子光昨日在FB转发网民的截图，有网民表示：「难得农历新年返香港过年，谂住带两老去睇贺岁片「金多宝」，望望初四个时间表，What ? 得早上08:20同零晨00:40两场 ？？乜套戏唔系啱啱上咩？点解冇啲正常时间。但「夜王」就密到咁。 喂呀，经营戏院嘅可唔可以俾返多啲选择观众呀！」当时已经有网民回复：「《夜王》系属于安乐电影，百老汇院线系会疯狂播，想睇《金多宝》去MC/英皇。」翁子光亦有事件留言：「明白是打开门做生意的，但我们的入座率明明也不失礼啊。其实我们只希望稳守威胁不了票房冠军的第二名。但⋯⋯这样算不算是霸王排片？早上8点多及凌晨12时多，然后施舍了一场中午1时多。一部戏一天二十七场，另一部戏一天两场。说好的港片共赢呢？不是说请大家几部贺岁片都要一并看完吗？我们才刚上映不到一周，平均每天票房过百万，真的值得这个待遇？我们只想有生存空间，让想看到我们的观众能看到。」

翁子光的留言又再引来热讨，有人问：「系咪其他戏院都系得天地场次？」翁子光回复：「不是」，接着有不少人留言：「算啦，如果你真的好睇，大家自然会推荐入场睇，成日系到嘈生晒，新年得2 套片，假期又长，好睇大家会2 套睇晒啦。」、「现实系咁架啦，正宗有笑有泪。我睇咗《金多宝》都未睇《夜王》。《金多宝》冇可否认有惊喜，亦好啱新年要一家人齐齐整整嘅感觉。但冇牙力系你自己问题，唔应该情绪勒索人出post。咁样你系咪想抹黑《夜王》？」、「百老汇院线当然会偏向《夜王》多啲，翁导以呢张图咁样以偏盖全法，小心收反宣传之效。（本身有睇《金多宝》，亦好钟意。）」、「香港戏院院线又唔系得百老汇，金多宝场数喺其他戏院仍然好多。天水围冇咪去屯门睇啰。」、「排片唔系关发行商同戏院之间事咩。。。翁导系咪应该去问下再讲？」、「在商言商，戏院都要赚钱、要营运㗎，而家一年有几多套戏收得？黄金档期唔揾返啲，今年又执多几间㗎啦！」、「如果场场爆晒，戏院自然会安排多啲片俾你㗎啦，嘈系冇用嘅。」、「而家唔系义演，戏院要揾钱，点排戏几多埸都系睇钱分上，如果套戏好多人睇，一定会排多啲，唔通同钱斗气？」、「戏院唔系善堂。就算超市，好卖的自然放喺容易畀客攞到嘅地方㗎啦」、「你说的不公平其实好公平， 市场决定。」

